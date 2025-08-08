Популярни
Созопол посреща първия у нас международен турнир по плажна борба

  • 8 авг 2025 | 15:17
  • 321
  • 0
Созопол посреща първия у нас международен турнир по плажна борба

Созопол ще бъде домакин на първия у нас международен турнир по плажна борба.

Схватките ще са на 4 октомври, събота, на Централния плаж. Жребият е ден по-рано.

Състезанието ще бъде за възраст момчета и момичета, кадети и кадетки.

Домакинството на турнира бе договорено днес на среща между председателя на федерацията Станка Златева и кмета Тихомир Янакиев.

„Догодина предстоят младежки олимпийски игри, плажна борба е включена в програмата с 4 категории при кадетите и 4 категории при кадетките – уточни Станка Златева. - Затова започваме да развиваме и плажната борба в сътрудничество в Международната федерация по борба и Българския олимпийски комитет. Благодаря на кмета, че е отворен към спорта, че откликна на предложението ни имено Созопол да е първият град, който ще посрещне международно състезание по плажна борба.“

Местният клуб „Ангел Гочев“ също прогресира. През месец юни България

имаше четирима медалисти на европейско първенство за момчета в зала, единият от тях е възпитаник на клуба. Тогава Емре Мюмюнов спечели сребърен медал в категория до 52 кг на първенството в Италия.

За местния клуб се състезава и бронзовата олимпийска медалистка Евелина Николова.

В плажната борба България също има медал на олимпийски форум. На първите световни плажни игри, които бяха под шапката на Международния олимпийски комитет, Миглена Селишка взе сребро в Доха 2019, а София Георгиева се нареди 6-та.

Страната ни има и трима международни съдии по плажна борба – Димитър Чифудов, Деян Аврамов и Джейхун Хасан.

