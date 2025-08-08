Марко Семерджиев с подиум на слалом в Нова Зеландия

Националът в алпийските ски Марко Семерджиев зае второ място в слалома за ФИС в Требъл Койн (Нова Зеландия). Талантливият ни скиор изостана само на 0,22 сек от победителя Дохюн Хур (Корея). Спечелените от българина 31,98 точки са вторите най-добри в кариерата му на слалом. Преди 2 дни Семерждиев зае пето място в първия слалом за ФИС в Требъл Койн.

Националът ни е на пред сезонна подготовка в Нова Зеландия подсигурена и организирана с големи усилия от БФСки и директора на направление „Алпийски ски“ Иван Каневчев. Семерджиев ще проведе 40 дневен лагер в два от водещите Новозеландски ски курорти, като ще участва и в ранни стартове от календара на ФИС.