Никола Дипчиков покани Стъки на спаринг като с Офелия Туджарова

ММА състезател номер 1 на България - Никола Дипчиков и треньорът, създал редица шампиони във всички възрасти - Николай Добруджански гостуваха едновременно и виртуално в "Неформално с Георги Петков".

Поводът бяха назрелите, за пореден път в последните години, неприятности в смесените ни бойни изкуства, този път надскочили обичайните обозрими параметри на бойните среди и медийно отразяване.

"Това, което направи Георги, насочи вниманието към големите проблеми във федерацията и всичко случващо се там. Години наред нищо не става с нашия ММА и причината за това е Станислав Недков!", категоричен бе Дипчиков. "В студиото на bTV той се държа немислимо! Да се криеш зад три деца, при положение, че години наред си залагал на национален треньор, осъден и лежал за изнасилване на непълнолетна... Това е върхът!", добави Добруджански.

"Успешен в UFC беше Багата. Няма как Недков да е бил успешен там с една победа и три загуби... Каня го, най-официално, на такъв "спаринг", както го наричат той и неговата съпруга. Още след другото му такова събитие. Като това, с "тренировката" с Офелия. Точно след срещите, заставаме по дънки в клетката. И... спаринг! Как така никой не го попита защо се изгарви по подобен начин с това момиче? Никой!", недоволен бе Дипчиков.