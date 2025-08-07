Популярни
Ричардсън и Коулман ще се борят за финал в Брюксел

  • 7 авг 2025 | 21:52
  • 575
  • 0
Американските спринтьори Ша'Кари Ричардсън и Крисчън Коулман ще участват в бяганията на 100 и 200 метра на Диамантената лига в Брюксел на 22 август. Двамата ще се опитат да си осигурят място на финала на Диамантената лига в Цюрих, който ще се проведе на 27 и 28 август.

Ричардсън ще бяга на 100 метра при жените, а Коулман на 200 метра при мъжете. Това е последното състезание от Диамантената лига преди финала.

Двукратният шампион на Диамантената лига Коулман е близо до класиране за финала на 100 метра, но все още се нуждае от точки, за да си осигури място на 200 метра за финала.

Ричардсън се нуждае от силно представяне, след като завърши девета в единственото си участие в Диамантената лига този сезон в Юджийн.

И двамата атлети безспорно имат качествата да се класират, тъй като са сред най-добрите спринтьори в света през последните сезони.

Коулман е трикратен световен шампион и световен рекордьор на 60 метра в зала, като има и девет победи в Диамантената лига в кариерата си.

Ричардсън е олимпийска сребърна медалистка и настояща световна шампионка на 100 метра, като е спечелила пет състезания от Диамантената лига през последните три сезона.

