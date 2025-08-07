Кипиегон ще преследва нов рекорд на Диамантената лига в Силезия

Популярни
След впечатляващия сезон през 2025 г., в който счупи собствения си световен рекорд на 1500 м, тройната олимпийска шампионка Фейт Кипиегон ще се опита да подобри дългогодишния рекорд на 3000 м за жени на Диамантената лига в Силезия на 16 август, потвърдиха организаторите.

Настоящият рекорд на 3000 м за жени е 8:06.11, поставен от Ван Дзюнся през 1993 г. в Пекин. Личното постижение на Кипиегон на тази дистанция е 8:23.55, постигнато на Диамантената лига в Доха през 2014 г., където тя завърши трета. Това време я поставя на 39-о място във вечната ранглиста за жени.

Четирикратната световна шампионка е участвала в още две състезания на 3000 м. През 2015 г. тя постига 8:38.91, завършвайки осма на Prefontaine Classic. Последното ѝ състезание на 3000 м беше през 2022 г. отново в Доха, където тя завърши втора с време 8:38.05.

Организаторите на Диамантената лига в Силезия са оптимисти, че кенийката може да подобри рекорда, отбелязвайки, че 31-годишната бегачка е била сравнително млада през 2014 г., когато е поставила личното си постижение.

"Бариерата, която трябва да бъде преодоляна в Силезия на 16 август, е 8:06.11. Това е времето, постигнато от Ван Дзюнся на 3000 м през 1993 г. Личното постижение на Кипиегон е отпреди 11 години. Когато го постави в Катар през 2014 г., тя беше едва на 20 години и много по-слаба от сегашната си версия", се казва в изявление на организаторите.

