Якоб Ингебригтсен се оттегли от състезанията на Диамантената лига в Белгия и Полша

Олимпийският шампион в бягането на 5 хиляди метра Якоб Ингебригтсен ще пропусне състезанията от Диамантената лига по лека атлетика в Полша и Белгия заради контузия. Това обяви негов говорител, цитиран от агенция Ройтерс.

Норвежецът бе вписан за бягането на 1500 метра в Полша на 16 август и в Брюксел на 22 август, но лекува контузия в ахилесово сухожилие. Тя го извади и от надпреварата "Златен шпайк" в Осло през юни.

"Той все още лекува контузията в ахилесово сухожилие. Жалко, защото много искаше да участва", каза Еспен Сколанд за норвежката TV2.

Ингебригтсен не се е състезавал от световното първенство по лека атлетика на закрито през месец март, когато стана двоен шампион на 1500 и 3000 метра. В последните седмици той тренира в Занкт Моритц, Швейцария.

Снимки: Gettyimages