Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Якоб Ингебригтсен се оттегли от състезанията на Диамантената лига в Белгия и Полша

Якоб Ингебригтсен се оттегли от състезанията на Диамантената лига в Белгия и Полша

  • 7 авг 2025 | 18:09
  • 95
  • 0
Якоб Ингебригтсен се оттегли от състезанията на Диамантената лига в Белгия и Полша

Олимпийският шампион в бягането на 5 хиляди метра Якоб Ингебригтсен ще пропусне състезанията от Диамантената лига по лека атлетика в Полша и Белгия заради контузия. Това обяви негов говорител, цитиран от агенция Ройтерс.

Норвежецът бе вписан за бягането на 1500 метра в Полша на 16 август и в Брюксел на 22 август, но лекува контузия в ахилесово сухожилие. Тя го извади и от надпреварата "Златен шпайк" в Осло през юни.

"Той все още лекува контузията в ахилесово сухожилие. Жалко, защото много искаше да участва", каза Еспен Сколанд за норвежката TV2.

Ингебригтсен не се е състезавал от световното първенство по лека атлетика на закрито през месец март, когато стана двоен шампион на 1500 и 3000 метра. В последните седмици той тренира в Занкт Моритц, Швейцария.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Звезди ще защитават титлите си от Диамантената лига в Цюрих

Звезди ще защитават титлите си от Диамантената лига в Цюрих

  • 7 авг 2025 | 14:15
  • 522
  • 0
Първи финал за България на Европейското до 20 г. в Тампере

Първи финал за България на Европейското до 20 г. в Тампере

  • 7 авг 2025 | 13:55
  • 1180
  • 0
Съдът спря вписването на Георги Павлов за шеф на атлетиката

Съдът спря вписването на Георги Павлов за шеф на атлетиката

  • 7 авг 2025 | 08:56
  • 1306
  • 1
БНТ 3 ще излъчи Европейското до 20 г. в Тампере

БНТ 3 ще излъчи Европейското до 20 г. в Тампере

  • 7 авг 2025 | 08:49
  • 804
  • 0
Християн Касабов: Надявам се да повторим резултата от предната година

Християн Касабов: Надявам се да повторим резултата от предната година

  • 5 авг 2025 | 13:16
  • 719
  • 0
Новозбраният президент на БФЛА дава лични средства за премии на състезатели и треньори

Новозбраният президент на БФЛА дава лични средства за премии на състезатели и треньори

  • 5 авг 2025 | 12:22
  • 2913
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Кауно Жалгирис и Арда (Кърджали)

11-те на Кауно Жалгирис и Арда (Кърджали)

  • 7 авг 2025 | 17:57
  • 1922
  • 1
ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

  • 7 авг 2025 | 17:00
  • 5868
  • 8
Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

  • 7 авг 2025 | 07:42
  • 30254
  • 235
ЦСКА с трансферен удар - взима Кошмара от Берое

ЦСКА с трансферен удар - взима Кошмара от Берое

  • 7 авг 2025 | 14:37
  • 31169
  • 124
Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 14:03
  • 15502
  • 12
Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

Край! Манчестър Юнайтед и РБ Лайпциг се разбраха окончателно за Шешко

  • 7 авг 2025 | 17:35
  • 3458
  • 2