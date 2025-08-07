Делян Алишахи в "Sportal Fight Club": Целя се най-високо

Популярни
Професионалният ММА боец Делян Алишахи гостува в студиото на "Sportal Fight Club" за първи път. Преди по-малко от месец 27-годишният спортист записа третата си победа в профи ММА на събитието Brave CF 97. Алишахи коментира този успех, както и визитката му в класическата борба и бойното самбо.

За Sportal.bg боецът заяви, че е готов да даде реванш на бившия си съперник Георги Петров, след като двамата стигнаха до съдийско решение на 12-и юли в Бургас.

Алишахи е започнал пътя си в бойните спортове на тепиха, но още от юношеска възраст е знаел, че някой ден ще се занимава с ММА. За свой кумир в бойните спортове той посочва бившият боец на UFC Благой Иванов. Двамата дори се запознават, след като Алишахи се свързва с Багата в търсене на съвети за ММА кариерата му. Впоследствие ветеранът и младия талант почват да тренират заедно, а Иванов дори застава в ъгъла на Алишахи за последните му две срещи в клетката.

Алишахи е категоричен, че ще се стреми за развитие в чуждестранни бойни вериги и се цели най-високо. Той иска да последва примера на Багата и да бъде част от UFC, макар и в друга теглова категория - полутежка.

Цялото интервю с бившия национал по класическа борба на България и Швейцария вижте тук:

