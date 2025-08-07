Популярни
Артур Бетербиев срещу американец на 22-и ноември

  7 авг 2025
Артур Бетербиев срещу американец на 22-и ноември

Артур Бетербиев е готов да продължи кариерата си – и да остави зад гърба си Дмитрий Бивол.

Американската медия www.boxingscene.com потвърди, че бившият абсолютен шампион в полутежка категория ще се изправи срещу Дион Никълсън от Алабама на 22-и ноември в Рияд, Саудитска Арабия. Срещата в категория до 79,4 кг е част от богатата програма на "Ring IV", която ще включва поне пет битки за титли.

Новината за мача беше съобщена първо от "Ring Magazine", който представя събитието заедно с боксовия финансист Турки Алалших.

Вечерта ще отбележи първия път от повече от осем години, в който Бетербиев (21-1, 20 нокаута) ще влезе на ринга без да се бори за голяма титла. Това е алтернатива на първоначалните планове за трети мач с Бивол (24-1, 12 нокаута), настоящият абсолютен шампион в категория до 79,4 кг.

Бетербиев и Бивол са отговорни за единствените загуби в кариерите си, като двата им мача се проведоха в рамките на четири месеца. Бетербиев – двукратен олимпиец за Русия, който живее и тренира в Монреал, Канада – спечели първата им среща по точки, за да обедини всичките четири основни титли в лека тежка категория на 12 октомври миналата година в Рияд.

Това сложи край на близо седемгодишното царуване на Бивол като шампион на WBA, докато Бетербиев запази титлите на WBC, IBF и WBO. Бетербиев влезе в реванша им на 22 февруари като най-дългогодишния действащ шампион в бокса, след като държеше колана на IBF от ноември 2017 г. Бивол сложи край на това с победа по точки в реванша.

Престоят му като новокоронован абсолютен шампион обаче беше кратък. Бивол беше принуден да освободи титлата на WBC, когато отказа да проведе задължителна защита срещу Дейвид Бенавидес (30-0, 24 нокаута).

Никълсън (22-1, 18 нокаута) е съотборник на бившия шампион на WBC в тежка категория Дионтей Уайлдър. И двамата бойци са от Тъскалуса, Алабама и записаха победи с нокаут на едно и също шоу на "BLK Prime Pay-Per-View" на 27-и юни в Уичита, Канзас. Никълсън нокаутира Девонте Уилямс (13-3, 6 нокаута) от Хюстън в четвъртия рунд на двубоя им в лека тежка категория.

Победата сложи край на десетмесечното му отсъствие от ринга. 34-годишният нокаутьор ще се изправи срещу бивш световен шампион за първи път в деветгодишната си кариера.

