Реваншът Юбенк - Бен е насрочен за 15-и ноември

  • 7 авг 2025 | 16:11
  • 127
  • 0
Реваншът Юбенк - Бен е насрочен за 15-и ноември

Реваншът Юбенк-младши срещу Конър Бен II е насрочен за 15 ноември на стадион „Тотнъм Хотспър“

Реваншът между Крис Юбенк-младши и Конър Бен отново е на дневен ред. Според "Ring Magazine", втората среща е насрочена за 15 ноември. Двубоят между двама от най-известните боксьори в Англия ще се проведе отново на стадион „Тотнъм Хотспър“ в Северен Лондон, където Юбенк спечели с единодушно съдийско решение в първия им вълнуващ сблъсък на 26 април.

Заглавие на събитието е „The Ring: Unfinished Business“. Турки Алалших, собственикът на изданието, чийто екип ще финансира реванша, както беше и през април, потвърди информацията.

