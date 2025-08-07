Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Кръстан Кръстанов остава в Локомотив Пловдив

Кръстан Кръстанов остава в Локомотив Пловдив

  • 7 авг 2025 | 12:48
  • 266
  • 0
Кръстан Кръстанов остава в Локомотив Пловдив

Баскетболистът на Локомотив Пловдив Кръстан Кръстанов остава в отбора и за предстоящия дебютен за тима сезон в Sesame Националната баскетболна лига за мъже, информираха от клуба.

Центърът изигра ключова роля в спечелването на историческия требъл на "черно-белите" в Българската баскетболна лига (ББЛ) през изминалата кампания и бе избран за най-полезен играч на финалите на регион “Юг”. Той завърши сезона със средни показатели от 12 точки, 13.3 борби и 5 асистенции в общо 30 мача.

"205-сантиметровият център притежава сериозен опит както в българския елит, така и в чужбина. Въпреки многобройните предложения, той избра да остане у дома – в черно-бялото семейство. Добре дошъл обратно, Къци! Пожелаваме ти още повече успехи и трофеи с Локомотив! Ти доказа, че ДНК-то ти е "черно-бяло". Само Локо!", написаха от клуба.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Росен Барчовски: Тези млади момчета имат нужда от подкрепа

Росен Барчовски: Тези млади момчета имат нужда от подкрепа

  • 6 авг 2025 | 23:08
  • 9873
  • 12
Грешна стъпка за България на старта на световните предквалификации

Грешна стъпка за България на старта на световните предквалификации

  • 6 авг 2025 | 22:57
  • 44005
  • 46
Борислав Младенов: Искам да се извиня на всички зрители

Борислав Младенов: Искам да се извиня на всички зрители

  • 6 авг 2025 | 22:47
  • 7645
  • 4
Академик взе младок от Черно море

Академик взе младок от Черно море

  • 6 авг 2025 | 19:30
  • 760
  • 6
Спартак Плевен представи още едно ново попълнение

Спартак Плевен представи още едно ново попълнение

  • 6 авг 2025 | 17:42
  • 1703
  • 0
България U20 с трета поредна победа на Европейското първенство в Унгария

България U20 с трета поредна победа на Европейското първенство в Унгария

  • 6 авг 2025 | 16:42
  • 1648
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

  • 7 авг 2025 | 07:42
  • 15151
  • 153
РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

  • 7 авг 2025 | 10:21
  • 6992
  • 1
От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

  • 7 авг 2025 | 12:56
  • 2462
  • 0
Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

Брилянтен шут от над 35 метра в гредата спря Лудогорец да пречупи хегемона на Унгария

  • 6 авг 2025 | 22:22
  • 78814
  • 392
Арда ще търси добър резултат в Литва

Арда ще търси добър резултат в Литва

  • 7 авг 2025 | 07:38
  • 6594
  • 14
Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за играч от Лига 2

Във Франция: ЦСКА предложили милион евро за играч от Лига 2

  • 7 авг 2025 | 01:57
  • 15161
  • 35