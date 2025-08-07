Кръстан Кръстанов остава в Локомотив Пловдив

Баскетболистът на Локомотив Пловдив Кръстан Кръстанов остава в отбора и за предстоящия дебютен за тима сезон в Sesame Националната баскетболна лига за мъже, информираха от клуба.

Центърът изигра ключова роля в спечелването на историческия требъл на "черно-белите" в Българската баскетболна лига (ББЛ) през изминалата кампания и бе избран за най-полезен играч на финалите на регион “Юг”. Той завърши сезона със средни показатели от 12 точки, 13.3 борби и 5 асистенции в общо 30 мача.

"205-сантиметровият център притежава сериозен опит както в българския елит, така и в чужбина. Въпреки многобройните предложения, той избра да остане у дома – в черно-бялото семейство. Добре дошъл обратно, Къци! Пожелаваме ти още повече успехи и трофеи с Локомотив! Ти доказа, че ДНК-то ти е "черно-бяло". Само Локо!", написаха от клуба.