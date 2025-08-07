Това ли е най-подценяваният играч в НБА?

Популярни
  • 7 авг 2025 | 12:09
  • 805
  • 0
Известният сайт Bleacher Report публикува нов списък на най-подценяваните играчи в НБА през последните пет години, а начело се озова хърватският център Ивица Зубац, играч на Лос Анджелис Клипърс.

Това ласкаво признание потвърждава, че Ивица Зубац не само е пренебрегван в общественото пространство, но и е ключов играч на своя отбор, чието влияние далеч надхвърля медийното внимание, което получава.

Критериите за класиране бяха строги - играчите не трябваше да са избирани в All-NBA или All-Star отбори, нито да завършват сред петте най-добри в гласуването за MVP или най-добър защитник през последните пет години. Също така, те трябваше да са изиграли средно поне 60 мача на сезон в този период.

Въпреки страхотната си игра и факта, че е един от най-постоянните центрове в лигата, Зубац оставаше без големи признания - именно затова заема първото място в списъка на най-недооценените.

"Усъвършенства работата с крака в защита, позиционирането при борбите и се превърна в нещо повече от класически играч под коша. Добави игра с гръб към коша, по-добра игра в пост и вземане на решения от средната зона. Миналият сезон беше кулминацията на всичко това. Неговата роля експлодира, както и неговата статистика", се казва в текста на Bleacher Report.

Зубац през миналия сезон записа отлични мачове, включително и първия си трипъл-дабъл в НБА, и беше един от ключовите фактори за победите на Клипърс. Фенове и редица НБА анализатори многократно критикуваха треньорите и медиите за недостатъчното признание на приноса на Зубац.

Центърът на Клипърс изигра най-добрия си сезон в НБА, който завърши със средно по 16,8 точки, 12,6 борби и 2,7 асистенции на мач. Благодарение на тези показатели той получи 15 гласа за място в третия най-добър отбор на лигата.

Включиха го и във втория най-добър защитен отбор, а в гласуването за най-прогресиращ играч на годината завърши втори, веднага след Дайсън Даниелс от Атланта.

Топ 5 на най-недооценените играчи в НБА за последните 5 години:

1.Ивица Зубац, ЛА Клипърс

2.Дерик Уайт, Бостън Селтикс

3.Джош Харт, Ню Йорк Никс

4. Айзея Хартенщайн, Оклахома Сити Тъндър

5.Ройс О'Нийл, Финикс Сънс

Снимки: Gettyimages

