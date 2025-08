Исторически спринт на 110 м с препятствия на френското първенство

🚧 LA BARRIERE EST TOMBEE !



🥇 Just Kwaou-Mathey (Evreux AC) est sacré champion de France du 110 m haies en 12''99 (+0.3) et descend pour la première fois sous les 13'' !



✅ Sasha Zhoya (Clermont AA) et Wilhem Belocian (Lille MA) complètent le podium en 13''18 et 13''23 !



