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  3. БФС обяви съдийските наряди за втория кръг в първенството

БФС обяви съдийските наряди за втория кръг в първенството

  • 22 юли 2025 | 17:43
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БФС обяви съдийските наряди за втория кръг в първенството

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за втория кръг в родния шампионат. Кристиян Колев ще ръководи ЦСКА - Спартак (Варна), а Станимир Тренчев е пратен на Септември - Левски.

Срещи от 2 кръг на efbet Лига, сезон 2025-2026  

25 юли 2025 г., петък, 21:00 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945  

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Димитър Димитров Димитров   СН: Иван Захариев Вълчев    

26 юли 2025 г., събота, 19:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ФК ЦСКА 1948  

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Теодор Пешев Петров 4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Тодор Недялков Киров   СН: Николай Йорданов Колев    

26 юли 2025 г., събота, 21:15 ч.

ПФК ЦСКА ЕАД - Спартак 1918  

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Станимир Емилов Трифонов 4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Радослав Петров Гидженов   СН: Никола Петров Джугански    

27 юли 2025 г., неделя, 19:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Локомотив 1929  

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Костадин Димитров Тановчев 4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Любослав Бисеров Любомиров   СН: Ахмед Яшар Ахмед    

27 юли 2025 г., неделя, 19:45 ч.

ПФК Черно море - ПФК Ботев АД  

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Александър Христов Апостолов 4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Стоян Панталеев Арсов   СН: Георги Крумов Виделов    

27 юли 2025 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Левски  

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Марио Георгиев Данаилов 4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Денислав Йорданов Сталев   СН: Георги Владимиров Игнатов    

28 юли 2025 г., понеделник, 19:00 ч.

ПФК Добруджа 1919 - ПФК Славия 1913   ГС: Васил Петров Минев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Милен Дончев Арабаджиев 4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов   СН: Кольо Димитров Данев    

28 юли 2025 г., понеделник, 21:15 ч.

ПФК Монтана 1921 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД  

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов 4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Ивайло Красимиров Ненков   СН: Стоян Маринов Алексиев

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