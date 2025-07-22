БФС обяви съдийските наряди за втория кръг в първенството

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за втория кръг в родния шампионат. Кристиян Колев ще ръководи ЦСКА - Спартак (Варна), а Станимир Тренчев е пратен на Септември - Левски.

Срещи от 2 кръг на efbet Лига, сезон 2025-2026



25 юли 2025 г., петък, 21:00 ч.



ПФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мартин Тодоров Мачев 4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Димитър Димитров Димитров СН: Иван Захариев Вълчев



26 юли 2025 г., събота, 19:00 ч.



ПФК Берое - Стара Загора - ФК ЦСКА 1948



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Теодор Пешев Петров 4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Тодор Недялков Киров СН: Николай Йорданов Колев



26 юли 2025 г., събота, 21:15 ч.



ПФК ЦСКА ЕАД - Спартак 1918



ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Станимир Емилов Трифонов 4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Радослав Петров Гидженов СН: Никола Петров Джугански

27 юли 2025 г., неделя, 19:00 ч.



ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Локомотив 1929



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Костадин Димитров Тановчев 4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Любослав Бисеров Любомиров СН: Ахмед Яшар Ахмед



27 юли 2025 г., неделя, 19:45 ч.



ПФК Черно море - ПФК Ботев АД



ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Александър Христов Апостолов 4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Стоян Панталеев Арсов СН: Георги Крумов Виделов

27 юли 2025 г., неделя, 21:15 ч.



ПФК Септември Сф - ПФК Левски



ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Марио Георгиев Данаилов 4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Денислав Йорданов Сталев СН: Георги Владимиров Игнатов



28 юли 2025 г., понеделник, 19:00 ч.



ПФК Добруджа 1919 - ПФК Славия 1913 ГС: Васил Петров Минев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Милен Дончев Арабаджиев 4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов СН: Кольо Димитров Данев



28 юли 2025 г., понеделник, 21:15 ч.



ПФК Монтана 1921 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД



ГС: Мартин Живков Великов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов 4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Ивайло Красимиров Ненков СН: Стоян Маринов Алексиев