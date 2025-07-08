Тиаго Силва е помогнал на треньорския щаб на Флуминензе с информация за Челси

Централният защитник на Флуминензе Тиаго Силва, който преди това е играл за Челси, призна, че е разузнавал "сините“ от Лондон преди полуфиналния мач от Световното клубно първенство на ФИФА. Мачът ще се играе днес, 8 юли, на стадион "МетЛайф“.

"Опитвам се да помогна на треньорския щаб с малки детайли, които ще останат между нас. Бях в Лондон наскоро, посетих децата си и отидох на няколко тренировки на Челси. Познавам много от играчите и говоря с тях почти всяка седмица. Някои от тях са ми много близки. Радвам се, че ще играем този мач. Ще бъде специален ден за мен, но ще бъде още по-специален, ако успеем да ги отстраним“, каза Силва, цитиран от британското онлайн издание Daily Mail.