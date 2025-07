Стоичков: Животът може да е толкова хубав, но и толкова жесток!

Легендата на българския футбол Христо Стоичков също изрази своите съболезнования относно смъртта на Диого Жота. Нападателят на Ливърпул загуби своя живот в катастрофа късно снощи.

Редица български отбори също изказаха своите съболезнования за загубата Жота

Ето какво написа Стоичков в своята официална “Фейсбук” страница:

Животът може да е толкова хубав, но и толкова жесток! Не мога да повярвам! Двама млади мъже, двама отлични футболисти вече ги няма! Най-искрени съболезнования към близките на Диого Жота и Андре Силва! На всички техни фенове в Liverpool FC и FC Penafiel! На целия футбол! You will never walk alone!