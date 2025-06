"Си-Блок" до Софи Маринова на юбилея на Лудогорец

Легендарната хип-хоп група "Си-Блок" идва в Разград за годишнината на Лудогорец съобщиха от клуба. На 80-ия рожден ден на "зелените" феновете ще чуят на живо култовите хитове So Strung Out и Time Is Tickin Away, които ще превърнат празника в истински музикален и емоционален спектакъл.

Както е известно, за настроението на феновете ще се погрижат още Софи Маринова, Криско и Виктория Благоева - талантливото момиче, което впечатли с участието си в шоуто "Гласът на България". 20% от приходите от билети ще бъдат дарени на фондация "Слънчеви деца 20-24", в подкрепа на деца със специални потребности.

"Билети за юбилея се продават онлайн. От 1 юли ще работи и билетната каса на ул. "Васил Левски" - всеки ден от 12:00 до 19:00 ч., а в деня на събитието - от 12:00 ч. до началото му в 18:00 ч. Да отпразнуваме юбилея заедно! Очакваме ви", гласи още съобщението на разградчани.