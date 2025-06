Васьор вече официално е във война с италианските журналисти

Queste continue notizie non fanno bene alla squadra seriamente (e non parlo di Vasseur, ma meccanici/ingegneri/piloti ecc).

Sicuramente già hanno un clima teso dentro, per macchina non performante ecc, se gli continuate a buttare ansie addosso, non vanno da nessuna parte… https://t.co/IVlcGUI6oS