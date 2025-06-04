Голмайсторът на Югоизток е Живко Петков (всички реализатори – сезон 2024-2025)

Живко Петков е най-резултатния футболист на Югоизточната Трета лига през сезон 2024-2025 година. 37 гола вкара капитанът на Черноморец (Бургас). Отборът му е с най-много голове, общо 131 в току що завършилата кампания. Доминацията на „акулите“ се допълва с 25-те точни удара на Хидает Хюсеин, който е на трето място в класирането на голмайсторите, заедно с Христо Христов от Свиленград. Между двамата съотборници от Черноморец е Тодор Тодоров, който вкара 32 пъти за Спартак (Пловдив).

Югоизточна Трета лига – голмайстори – сезон 2024-2025

37 – ЖИВКО ПЕТКОВ – Черноморец (Бургас);

32 – Тодор Тодоров – Спартак (Пловдив);

25 – Хидает Хюсеин – Черноморец (Бургас), Христо Димитров Христов – Свиленград;

21 – Олджай Алиев – Марица (Пловдив);

20 – Мариян Тонев – Загорец (Нова Загора);

16 – Димо Бакалов – Черноморец (Бургас), Венцислав Иванов – Розова долина (Казанлък), Мирослав Манев – по 6 гола за Атлетик (Куклен) и 10 гола за Родопа (Смолян);

15 – Петър Принджев – Ямбол (Ямбол), Георги Трифонов – Марица (Пловдив);

14 – Свилен Щерев – Спартак (Пловдив), Пламен Иванов – Загорец (Нова Загора), Иван Кирев – Марица (Милево);

13 – Ариф Ферадов – Спартак (Пловдив), Теодор Стефанов – Родопа (Смолян), Венцислав Гюзелев – по 5 гола за Спартак (Пловдив) и 8 гола за Марица (Пловдив);

12 – Станислав Маламов – Черноморец (Бургас), Юлий Шекеров – Свиленград, Борислав Трендафилов – Созопол, Веселин Марчев – Саяна (Хасково), Ахмед Осман – по 1 гол за Саяна (Хасково) и 11 гола за Димитровград;

11 – Емануил Манев – Черноморец (Бургас), Стефан Рабаджийски – Секирово (Раковски);

10 – Владислав Узунов – Саяна (Хасково), Рангел Игнатов – Атлетик (Куклен), Ивелин Илиев – Левски (Карлово), Михаел Кисьов – Родопа (Смолян), Антон Огнянов – Асеновец (Асеновград);

9 – Давор Илиев – Спартак (Пловдив), Иван Тошев Иванов – Ямбол (Ямбол), Николай Георгиев – Розова долина (Казанлък), Емилиян Зотев – Свиленград, Димитър Алексиев – Димитровград;

8 – Георги Мавродиев – Гигант (Съединение), Ангел Здравчев – Марица (Милево), Иван Узунов, Аксел Велев – Локомотив II (Пловдив), Юлиян Романов – Атлетик (Куклен), Теодор Андреев – по 4 гола за Марица (Милево) и 4 гола за Ботев III (Пловдив);

7 – Георги Георгиев – Гигант (Съединение), Божидар Костадинов – Локомотив II (Пловдив), Илиян Йорданов – Секирово (Раковски), Велиян Видолов – Ботев III (Пловдив), Атанас Стамболов – по 2 гола за Гигант (Съединение) и 5 гола за Спартак (Пловдив);

6 – Тодор Чаворски – Черноморец (Бургас), Георги Динков – Ямбол (Ямбол), Валери Домовчийски – Марица (Пловдив), Диян Чойнев – Марица (Милево), Иван Скерлев – Свиленград, Ангел Костов, Теодор Георгиев – Левски (Карлово);

5 – Петър Генчев – Черноморец (Бургас), Владимир Айтов – Спартак (Пловдив), Кристо Яначков – Ямбол (Ямбол), Кристиян Стоилов – Загорец (Нова Загора), Никола Арнаудов – Розова долина (Казанлък), Ангел Рахов – Гигант (Съединение), Милен Танев – Свиленград, Александър Александров, Васил Църцев – Локомотив II (Пловдив), Запрян Запрянов, Пламен Табаков, Тодор Танчев – Секирово (Раковски), Ахмед Сюнетчиев – Левски (Карлово), Николай Горанчев – Димитровград, Халибрям Кърмаджъ – Асеновец (Асеновград), Александър Карталов, Йордан Айвазов – Ботев III (Пловдив), Мартин Маринов – по 3 гола за Ямбол (Ямбол) и 2 гола за Розова долина (Казанлък);

4 – Павел Георгиев, Михаил Михов – Черноморец (Бургас), Цветелин Петров, Васил Василев – Спартак (Пловдив), Станислав Вълчев, Янаки Панайотов – Ямбол (Ямбол), Пламен Тенев – Розова долина (Казанлък), Християн Казаков, Аурел Мусай – Гигант (Съединение), Христо Георгиев – Свиленград, Диян Молдованов – Созопол, Мерт Салим – Локомотив II (Пловдив), Реджеб Халил, Хенинг Паул Якоби – Атлетик (Куклен), Цецо Главчев – Секирово (Раковски), Кристиян Петров – Левски (Карлово), Славчо Шоколаров, Иван Ангелов – Асеновец (Асеновград), Александър Георгиев – Ботев III (Пловдив), Александър Андонов – по 1 гол за Ямбол (Ямбол) и 3 гола за Гигант (Съединение), Венцислав Белчев – по 2 гола за Асеновец (Асеновград) и 2 гола за Родопа (Смолян);

3 – Пламен Цончев – Спартак (Пловдив), Симеон Мечев – Ямбол (Ямбол), Иван Кръстев, Атанас Ташолов, Александър Праматаров – Марица (Пловдив), Росен Димитров – Загорец (Нова Загора), Денчо Кършаков, Стефан Димитров, Йордан Желев – Розова долина (Казанлък), Стоян Митев, Здравко Жилов, Агоп Копчиян – Гигант (Съединение), Ерик Почански – Свиленград, Аюб Юнес, Валентин Иванов, Станислав Митов, Даниел Иванов, Тодор Петков, Жечко Йорданов – Созопол, Васил Василев – Саяна (Хасково), Веселин Празов, Даниел Маджаров – Локомотив II (Пловдив), Сашо Лебанов – Атлетик (Куклен), Борислав Семетски, Елмир Мустански, Денис Кехайов – Родопа (Смолян), Пламен Колев – Левски (Карлово), Генади Желев – Димитровград, Стоян Славков – Асеновец (Асеновград), Константин Павлов – Ботев III (Пловдив), Иван Стоянов, Ненко Петров – Карнобат (Карнобат) Алекс Колев – по 1 гол за Атлетик (Куклен) и 2 гола за Спартак (Пловдив);

2 – Олексей Геловани – Черноморец (Бургас), Васил Стойчев – Спартак (Пловдив), Николай Йорджев, Патрик Попов, Мирослав Христов, Добромир Димитров, Донислав Бозев – Ямбол (Ямбол), Наско Христев – Марица (Пловдив), Симеон Русев, Иван Петров, Деян Иванов, Мартин Стоилов, Георги Костов – Загорец (Нова Загора), Иван Чергев – Розова долина (Казанлък), Виктор Панеков, Милен Николов, Никола Марин – Гигант (Съединение), Мирослав Радев, Боримир Карамфилов, Антон Маргаритов – Марица (Милево), Георги Ангелов – Свиленград, Серж Патрик Мондесур Врехуру – Созопол, Теодор Димитров, Илиян Марчев – Саяна (Хасково), Тони Лесов, Кръстьо Банев, Виан Станков – Локомотив II (Пловдив), Борислав Хаджиев – Атлетик (Куклен), Иван Гендов, Габриел Земярски, Кристиан Чолаков – Секирово (Раковски), Николай Тихомиров – Родопа (Смолян), Пламен Крислов – Левски (Карлово), Васил Сантов, Филип Сантов, Мартин Стоянов, Мартин Пашалиев, Даниел Йовчев – Димитровград, Стефан Николов, Нерджиб Неджиб – Асеновец (Асеновград), Станислав Тодоров, Николай Хаджиев, Петър Иванов – Ботев III (Пловдив), Самуил Вълканов – Карнобат, Теодор Фърков – по 1 гол за Марица (Пловдив) и 1 гол за Секирово (Раковски);

1 – 1 гол за Асеновец (Асеновград), Георги Маджаров, Георги Бинев, Мариян Димитров, Антон Узунов – Черноморец (Бургас), Ангел Димитров, Васил Стойчев, Петко Петков, Александър Димов – Спартак (Пловдив), Благовест Величков, Николай Янков, Алтин Клаики – Ямбол (Ямбол), Христиан Димитров, Димитър Пройчев, Даниел Спасов, Джошуа Харис, Илиян Савов – Марица (Пловдив), Сава Савов, Якуб Идризов, Ивелин Иванов, Георги Топалов – Загорец (Нова Загора), Даниел Стефанов, Георги Чорбаджийски, Станислав Димитров – Розова долина (Казанлък), Александър Маджаров – Гигант (Съединение), Мирослав Кайряков, Тодор Шакин, Радослав Влашев, Сезай Ахмед, Ангел Тилев – Марица (Милево), Димитър Стефанов, Христо Стоянов, Надим Ангелов, Стоян Иванов, Митко Плахов, Беркай Халил, Калоян Делчев, Илиян Стоянов – Саяна (Хасково), Мирослав Енчев, Крум Стоянов, Даниел Стоянов, Живко Шокаров – Свиленград, Хайри Саралиев, Галин Димов, Божидар Киряков, Христомир Иванов, Георги Станев, Олександр Клименко – Созопол, Видол Сейменски, Ивилин Чехларски, Ефе Али, Станимир Празов – Локомотив II (Пловдив), Никола Праматаров, Антон Коспартов, Георги Даскалски, Мерт Салимехмед, Мартин Иванов, Кристиан Орманов, Макджералд Уоха – Атлетик (Куклен), Пламен Айлов, Мартин Телбийски – Секирово (Раковски), Захари Николов, Владимир Драмалиев, Антон Белюков, Христо Ковачев – Родопа (Смолян), Атанас Кръстев, Вълчан Чанев, Дамян Чаушев, Стоян Вергиев, Андреан Стоянов, Керимджан Игнатов – Димитровград, Венцислав Богданов, Ивайло Димитров, Тодор Ангелов – Левски (Карлово), Каан Али, Иляз Билял, Йордан Ковачев – Асеновец (Асеновград), Александър Георгиев, Емил Найденов, Димитър Диклиев, Кирил Велинов, Димитър Драганов, Габриел Джантов, Борислав Дончев – Ботев III (Пловдив), Светлозар Манчев, Стоян Маринов, Благовест Банчев – Карнобат

Югоизточна Трета лига – автоголове – сезон 2024-2025

2 – Васил Василев – Спартак Пловдив (срещу Черноморец Бургас) и (срещу Асеновец Асеновград)

2 – Пламен Табаков – Секирово Раковски (срещу Розова долина) и (срещу Спартак Пловдив)

1 – Васил Василев – Спартак Пловдив (срещу Черноморец Бургас)

Агоп Копчиян – Гигант Съединение (срещу Карнобат)

Иван Скерлев – Свиленград (срещу Карнобат)

Пламен Петров – Локомотив II Пловдив (срещу Черноморец Бургас)

Станислав Митов – Созопол (срещу Ботев III Пловдив)

автогол – Саяна Хасково (срещу Локомотив II Пловдив)

Янко Гюзлев – Атлетик Куклен (срещу Левски Карлово)

Емил Данчев – Атлетик Куклен (срещу Секирово Раковски)

Александър Христев – Атлетик Куклен (срещу Спартак Пловдив)

Пламен Табаков – Секирово Раковски (срещу Розова долина)

Керимджан Игнатов – Димитровград (срещу Гигант Съединение)

Даниел Узунов – Родопа Смолян (срещу Саяна Хасково)

Михаил Найденов – Асеновец Асеновград (срещу Саяна Хасково)

Станислав Витанов – Ботев III Пловдив (срещу Марица Милево)

автогол – Ботев III Пловдив (срещу Левски Карлово)

автогол – Ботев III Пловдив (срещу Карнобат)

Йордан Панчев – Карнобат (срещу Локомотив II Пловдив)