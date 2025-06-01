Победи за Копривленски и Яйцето на Pro Fight 28

Стоян Копривленски и Борислав Иванов – Яйцето записаха победи на галавечерта Pro Fight 28. Шоуто се проведе в Летния театър в Горна Оряховица.

Копривленски надигра в кикбоксова битка Абдулайе Диало. Иванов се справи в професионален боксов мач с румънеца Йонуц Трендафир.

Останалите резултати, благодарение на генералния секретар на федерацията по бокс Евгения Петрова:

К-1, 39 кг

Калоян Иванов победи Михаил Иванов

К-1, 70 кг

Александър Николаев победи Йордан Йорданов

К-1, 71 кг

Атанас Димов победи Богдан Дивац

К-1, 64 кг

Фиодор Казанджи победи Христо Димов

К-1, 81 кг

Никола Лончар победи Наим Салим

Бокс, 60 кг

Тинко Банабаков нокаутира Достонбек Улджабоев

Бокс, 85 кг

Марио Найденов завърши наравно с Велько Мицович

Бокс, 75 кг

Педжа Бегич победи Виктор Костов

К-1, 81 кг

Митко Илиев победи Борислав Василев

К-1, 71 кг

Даниел Гецов победи Марко Гермек

Бокс, 72,5 кг

Здравко Попов победи Александър Пино

Бокс, 85 кг

Николай Иванов победи Дензел Джиорджио

К-1, 75 кг

Джафаро Джизиъс победи Петър Стойков

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