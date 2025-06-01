Победи за Копривленски и Яйцето на Pro Fight 28

Стоян Копривленски и Борислав Иванов – Яйцето записаха победи на галавечерта Pro Fight 28. Шоуто се проведе в Летния театър в Горна Оряховица.
Копривленски надигра в кикбоксова битка Абдулайе Диало. Иванов се справи в професионален боксов мач с румънеца Йонуц Трендафир.
Останалите резултати, благодарение на генералния секретар на федерацията по бокс Евгения Петрова:
К-1, 39 кг
Калоян Иванов победи Михаил Иванов
К-1, 70 кг
Александър Николаев победи Йордан Йорданов
К-1, 71 кг
Атанас Димов победи Богдан Дивац
К-1, 64 кг
Фиодор Казанджи победи Христо Димов
К-1, 81 кг
Никола Лончар победи Наим Салим
Бокс, 60 кг
Тинко Банабаков нокаутира Достонбек Улджабоев
Бокс, 85 кг
Марио Найденов завърши наравно с Велько Мицович
Бокс, 75 кг
Педжа Бегич победи Виктор Костов
К-1, 81 кг
Митко Илиев победи Борислав Василев
К-1, 71 кг
Даниел Гецов победи Марко Гермек
Бокс, 72,5 кг
Здравко Попов победи Александър Пино
Бокс, 85 кг
Николай Иванов победи Дензел Джиорджио
К-1, 75 кг
Джафаро Джизиъс победи Петър Стойков
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