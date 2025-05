ANOTHER EWC TITLE LOCKED 🔒@TWIS_herO has qualified to EWC StarCraft. 🔥



نتأهل كأس العالم للعبة ستار كرافت مع لاعبنا هيرو 🧠#TwistTheGame #EWC2025 pic.twitter.com/J28IlEHNM5