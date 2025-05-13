Обявиха съдията за Левски - Лудогорец

Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за мачовете от 35-ия кръг в efbet Лига. Дербито Левски - Лудогорец е поверено на Волен Чинков, а Георги Кабаков ще ръководи битката за третото място между Арда и Черно море. Владимир Вълков пък ще бъде главен арбитър на срещата ЦСКА - Берое.

14 май 2025 г., сряда, 15:15 ч.

ФК Локомотив 1929 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Николай Георгиев Ангелов

15 май 2025 г., четвъртък, 15:15 ч.

ФК Крумовград - ПФК Славия 1913

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Ахмед Яшар Ахмед

15 май 2025 г., четвъртък, 17:45 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Ботев Враца

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Цветан Георгиев Георгиев

15 май 2025 г., четвъртък, 20:15 ч.

ПФК Септември Сф - ФК Хебър 1918

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб

СН: Георги Владимиров Игнатов

17 май 2025 г., събота, 17:30 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

17 май 2025 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русанов Русев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Мартин Живков Великов

СН: Йордан Веселинов Гулев

18 май 2025 г., неделя, 17:00 ч.

Спартак 1918 - ПФК Ботев АД

ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Георги Василев Йорданов

18 май 2025 г., неделя, 19:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Черно море

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Георги Крумов Виделов