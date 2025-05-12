Янтра 0:0 Беласица, победата дава шанс и на двата отбора за бараж в efbet Лига

Янтра и Беласица играят при 0:0 в мач от 36-ия кръг на Втора лига.

Срещата е от изключително значение и за двата отбора, които при успех ще запазят шансове за четвъртото място и участие на бараж за влизане в efbet Лига.

ЯНТРА - БЕЛАСИЦА 0:0

ЯНТРА: 1. Хр. Василев, 10. Айвън Ангелов, 20. В. Василев, 11. Бабалиев, 9. Д. Ангелов, 4. Иванов, 15. Райнов, 17. Ганчев, 6. Казаков, 8. Дюлгеров, 23. Митев

БЕЛАСИЦА: 1. Георгиев, 2. Яръмов, 5. Русков, 6. Тодорски, 7. Шамкалов, 8. Сантана, 11. Ивайлов, 22. Костов, 52. Гроси, 88. Божинов, 90. Гущеров