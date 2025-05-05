11-те на Пирин и Янтра

Пирин (Благоевград) и Янтра се изправят един срещу друг в двубой от 34-ия кръг на Втора лига. Срещата на стадион “Христо Ботев” стартира в 18:30 часа.

ПИРИН - ЯНТРА

Стартови състави:

Пирин: 76. Красимир Костов, 10. Аймен Суда, 38. Александър Дюлгеров, 98. Валентин Йосков, 7. Георги Вълчев, 17. Запро Динев, 6. Богомил Божуркин, 96. Илиас Илиадис, 8. Лазар Боянов, 21. Марио Ивов, 71. Христо Петров;

Янтра: 1. Християн Василев, 10. Айвън Ангелов, 20. Велислав Василев, 11. Георги Бабалиев, 24. Даниел Гаджев, 9. Денислав Ангелов, 4. Константин Иванов, 17. Мартин Ганчев, 6. Петър Казаков, 8. Станислав Дюлгеров, 23. Христо Митев.