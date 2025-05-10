Веласкес повика 20 футболисти за двубоя с Черно море

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 33-ия кръг на efbet Лига срещу Черно море. Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е в събота, 10 май от 20:00 часа.

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Алдаир, Оливер Камдем, Келиан ван дер Каап, Кристиан Макун, Кристиан Димитров, Вендерсон Цунами, Майкон, Карлос Охене, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Патрик Мислович, Джавад Ел Джемили, Марин Петков, Евертон Бала, Илиян Стефанов, Мустафа Сангаре, Александър Колев.