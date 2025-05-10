Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Веласкес повика 20 футболисти за двубоя с Черно море

Веласкес повика 20 футболисти за двубоя с Черно море

  • 10 май 2025 | 13:10
  • 225
  • 1
Веласкес повика 20 футболисти за двубоя с Черно море

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 33-ия кръг на efbet Лига срещу Черно море. Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" е в събота, 10 май от 20:00 часа.

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Алдаир, Оливер Камдем, Келиан ван дер Каап, Кристиан Макун, Кристиан Димитров, Вендерсон Цунами, Майкон, Карлос Охене, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Патрик Мислович, Джавад Ел Джемили, Марин Петков, Евертон Бала, Илиян Стефанов, Мустафа Сангаре, Александър Колев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Важна седмица пред Спартак (Варна)

Важна седмица пред Спартак (Варна)

  • 10 май 2025 | 10:28
  • 932
  • 1
Показаха първите монтирани седалки на новата "Българска армия"

Показаха първите монтирани седалки на новата "Българска армия"

  • 10 май 2025 | 10:05
  • 5677
  • 25
Чуждестранни скаути идват на "Герена"

Чуждестранни скаути идват на "Герена"

  • 10 май 2025 | 09:26
  • 2621
  • 5
Неясноти в състава на Веласкес за мача Черно море

Неясноти в състава на Веласкес за мача Черно море

  • 10 май 2025 | 09:14
  • 1423
  • 6
Здрав сблъсък на "Коритото"

Здрав сблъсък на "Коритото"

  • 10 май 2025 | 07:37
  • 7763
  • 4
Левски на точка от среброто и Европа, но има повече от неудобен съперник

Левски на точка от среброто и Европа, но има повече от неудобен съперник

  • 10 май 2025 | 07:23
  • 21767
  • 63
Виж всички

Водещи Новини

Левски на точка от среброто и Европа, но има повече от неудобен съперник

Левски на точка от среброто и Европа, но има повече от неудобен съперник

  • 10 май 2025 | 07:23
  • 21767
  • 63
Здрав сблъсък на "Коритото"

Здрав сблъсък на "Коритото"

  • 10 май 2025 | 07:37
  • 7763
  • 4
Европейски шампион е първият летен трансфер на Арсенал

Европейски шампион е първият летен трансфер на Арсенал

  • 10 май 2025 | 10:40
  • 11486
  • 2
Федерер за последния мач: Казах на Джокович неща, които го разчувстваха

Федерер за последния мач: Казах на Джокович неща, които го разчувстваха

  • 10 май 2025 | 08:17
  • 8499
  • 1
Малко столично дерби в "Овча купел"

Малко столично дерби в "Овча купел"

  • 10 май 2025 | 07:17
  • 4135
  • 38
Балкан продължава битката с Черно море с мисълта за задължителна победа

Балкан продължава битката с Черно море с мисълта за задължителна победа

  • 10 май 2025 | 07:05
  • 3543
  • 1