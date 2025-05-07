Обявиха съдиите за 34-ия кръг в efbet Лига

Станаха ясни съдийските назначения за 34-ия кръг на efbet Лига. Мариян Гребенчарски ще свири двубоя между ЦСКА и Спартак (Варна), а Валентин Железов е назначени за Арда - Левски. Георги Кабаков пък ще ръководи дербито между Славия и Локомотив (София).

Ето всички назначения:

10 май 2025 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Локомотив 1929

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски

ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Крум Добринов Стоилов



11 май 2025 г., неделя, 15:30 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Геро Георгиев Писков

ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб

СН: Стоян Маринов Алексиев



11 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.

ПФК Ботев Враца - ФК Крумовград

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Георги Димитров Давидов

ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Никола Петров Джугански



11 май 2025 г., неделя, 20:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Септември Сф

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов

ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Станислав Георгиев Тодоров



13 май 2025 г., вторник, 17:45 ч.

ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева

ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Георги Генов Нарлев



13 май 2025 г., вторник, 20:15 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - Спартак 1918

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Валентин Желев Добрев



14 май 2025 г., сряда, 17:45 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Ботев АД

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Мартин Живков Великов

ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Цветан Кръстев Кръстев



14 май 2025 г., сряда, 20:15 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Левски

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Димитър Русанов Русев

СН: Кольо Димитров Данев