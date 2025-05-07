Обявиха съдиите за 34-ия кръг в efbet Лига

Станаха ясни съдийските назначения за 34-ия кръг на efbet Лига. Мариян Гребенчарски ще свири двубоя между ЦСКА и Спартак (Варна), а Валентин Железов е назначени за Арда - Левски. Георги Кабаков пък ще ръководи дербито между Славия и Локомотив (София).
Ето всички назначения:
10 май 2025 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Локомотив 1929
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Крум Добринов Стоилов
11 май 2025 г., неделя, 15:30 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Стоян Маринов Алексиев
11 май 2025 г., неделя, 18:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК Крумовград
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Никола Петров Джугански
11 май 2025 г., неделя, 20:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Септември Сф
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов
ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Станислав Георгиев Тодоров
13 май 2025 г., вторник, 17:45 ч.
ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева
ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Георги Генов Нарлев
13 май 2025 г., вторник, 20:15 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - Спартак 1918
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Валентин Желев Добрев
14 май 2025 г., сряда, 17:45 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Ботев АД
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Мартин Живков Великов
ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Цветан Кръстев Кръстев
14 май 2025 г., сряда, 20:15 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Левски
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Димитър Русанов Русев
СН: Кольо Димитров Данев