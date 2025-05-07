Нови 23 български победи на турнир от Тенис Европа в Пловдив

Нови 23 победи постигнаха български тенис таланти на сингъл на турнира за момчетата и момичета до 12 г. от втора категория на Тенис Европа „Plovdiv Cup". Надпреварата се провежда при отлични условия на кортовете на ТК „Локомотив", гр. Пловдив.
Тенисистите при момчетата и момичетата са разпределени в по осем групи по четири състезатели. Те ще играят в групите по системата всеки срещу всеки, а победителите от всяка ще се класират за четвъртфиналите. Днес се изиграха вторите мачове от груповата фаза, а българчетата постигнаха 10 победи при момчетата и 13 при момичета.
Резултати от 6 май:
: Момчета:
Група А:
Иван Манделев – Джихан Мустафа 6:2, 6:0
Александър Гендов – Мете Ялчин (Турция) 6:3, 6:1
Група B:
Златан Йорданов – Николай Николов 6:2, 6:0
Владислав Димитриев – Алп Демирчевирен (Турция) 4:6, 6:7
Група C:
Борислав Атанасов – Арас Кирча (Турция) 6:1, 6:0
Микаел Иванов – Златомир Райчев 6:0, 6:3
Група D:
Митко Генов – Ерен Улук (Турция) 5:7, 6:4, 5-10
Господин Иванов – Юлиян Леополд (Австрия) 2:6, 2:6
Група E:
Симеон Байчев – Мустафа Аккая (Турция) 6:4, 6:2
Ивелин Василев – Матия Радивоевич (Сърбия) 2:6, 0:6
Група F:
Христо Рашков – Нестор Цужба (Русия) 2:6, 6:2, 11-9
Слави Георгиев – Мартин Яниш (Австрия) 6:3, 7:5
Група G:
Максим Табаков – Даниел Ценов 6:2, 6:4
Гюни Талан (Турция) – Хербертас Толвайса (Литва) 6:3, 7:5
Група H:
Георги Минков – Бахатин Костур (Турция) 6:0, 6:1
Красимир Ангарски – Янис Матакудис (Гърция) 0:6, 2:6
Момичета:
Група А:
Жана Митева – Вивиан Бесалева 6:2, 6:4
Рая Карабова – Су Мандачи (Турция) 2:6, 0:6
Група B:
Карла Бързакова – Сахра Темиз (Турция) 6:2, 6:1
Лора Георгиева – Тугче Езер (Турция) 6:0, 6:1
Група C:
Юлияна Димитрова – Хума Карсит (Турция) 6:1, 6:1
Каролина Будикянова – Дерин Чефтелер (Турция) 7:5, 6:0
Група D:
Ния Синчанова – Бианка Данис (Румъния) 6:3, 6:4
Адриана Василева – Пера Метин (Турция) 6:0, 6:2
Група E:
Ния Проданова – Биге Ватансевър (Турция) 6:2, 6:1
Магдалена Кунчева – Дефне Кесимоглу (Турция) 6:2, 4:6, 10-8
Група F:
Никол Бюлбюлева – Елиз Метин (Турция) 6:1, 6:1
Виктория Груйовска – Софи Стояновска (Швеция) 6:4, 6:4
Група G:
София Жечева – Кели Спитери (Малта) 3:6, 3:6
Олга Нан (Румъния) – Дуру Басаран (Турция) 6:3, 6:0
Група H:
Татиана Чушева – Мария-Василики Койвероглу (Гърция) 6:2, 6:3
Кайра Алексиева – Дария Пекдемир (Турция) 6:0, 6:3