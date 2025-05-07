Нови 23 български победи на турнир от Тенис Европа в Пловдив

Нови 23 победи постигнаха български тенис таланти на сингъл на турнира за момчетата и момичета до 12 г. от втора категория на Тенис Европа „Plovdiv Cup". Надпреварата се провежда при отлични условия на кортовете на ТК „Локомотив", гр. Пловдив.

Тенисистите при момчетата и момичетата са разпределени в по осем групи по четири състезатели. Те ще играят в групите по системата всеки срещу всеки, а победителите от всяка ще се класират за четвъртфиналите. Днес се изиграха вторите мачове от груповата фаза, а българчетата постигнаха 10 победи при момчетата и 13 при момичета.

Резултати от 6 май:

: Момчета:

Група А:

Иван Манделев – Джихан Мустафа 6:2, 6:0

Александър Гендов – Мете Ялчин (Турция) 6:3, 6:1

Група B:

Златан Йорданов – Николай Николов 6:2, 6:0

Владислав Димитриев – Алп Демирчевирен (Турция) 4:6, 6:7

Група C:

Борислав Атанасов – Арас Кирча (Турция) 6:1, 6:0

Микаел Иванов – Златомир Райчев 6:0, 6:3

Група D:

Митко Генов – Ерен Улук (Турция) 5:7, 6:4, 5-10

Господин Иванов – Юлиян Леополд (Австрия) 2:6, 2:6

Група E:

Симеон Байчев – Мустафа Аккая (Турция) 6:4, 6:2

Ивелин Василев – Матия Радивоевич (Сърбия) 2:6, 0:6

Група F:

Христо Рашков – Нестор Цужба (Русия) 2:6, 6:2, 11-9

Слави Георгиев – Мартин Яниш (Австрия) 6:3, 7:5

Група G:

Максим Табаков – Даниел Ценов 6:2, 6:4

Гюни Талан (Турция) – Хербертас Толвайса (Литва) 6:3, 7:5

Група H:

Георги Минков – Бахатин Костур (Турция) 6:0, 6:1

Красимир Ангарски – Янис Матакудис (Гърция) 0:6, 2:6

Момичета:

Група А:

Жана Митева – Вивиан Бесалева 6:2, 6:4

Рая Карабова – Су Мандачи (Турция) 2:6, 0:6

Група B:

Карла Бързакова – Сахра Темиз (Турция) 6:2, 6:1

Лора Георгиева – Тугче Езер (Турция) 6:0, 6:1

Група C:

Юлияна Димитрова – Хума Карсит (Турция) 6:1, 6:1

Каролина Будикянова – Дерин Чефтелер (Турция) 7:5, 6:0

Група D:

Ния Синчанова – Бианка Данис (Румъния) 6:3, 6:4

Адриана Василева – Пера Метин (Турция) 6:0, 6:2

Група E:

Ния Проданова – Биге Ватансевър (Турция) 6:2, 6:1

Магдалена Кунчева – Дефне Кесимоглу (Турция) 6:2, 4:6, 10-8

Група F:

Никол Бюлбюлева – Елиз Метин (Турция) 6:1, 6:1

Виктория Груйовска – Софи Стояновска (Швеция) 6:4, 6:4

Група G:

София Жечева – Кели Спитери (Малта) 3:6, 3:6

Олга Нан (Румъния) – Дуру Басаран (Турция) 6:3, 6:0

Група H:

Татиана Чушева – Мария-Василики Койвероглу (Гърция) 6:2, 6:3

Кайра Алексиева – Дария Пекдемир (Турция) 6:0, 6:3