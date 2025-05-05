Никола Попов свири на "Герена", Красен Георгиев е на ЦСКА - Ботев (Пд)

Слушай на живо: Левски - Черно море

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи нарядите за предстоящите мачове от 33-тия кръг на efbet Лига. Погледите приковава дербито между Левски и Черно море на стадион "Георги Аспарухов", което ще бъде ръководено от Никола Попов.

Красен Георгиев ще е главен рефер на битката за петото място между ЦСКА и Ботев (Пловдив), а Радослав Гидженов на Арда - Лудогорец.

Левски с открита тренировка на Гергьовден

6 май 2025 г., вторник, 17:00 ч.

ФК Крумовград - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

6 май 2025 г., вторник, 19:30 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Славия 1913

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Димитров Давидов

СН: Йордан Костадинов Иванов

7 май 2025 г., сряда, 17:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ФК Хебър 1918

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Антон Симеонов Генов

7 май 2025 г., сряда, 19:30 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев Враца

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Александър Костадинов Костадинов

9 май 2025 г., петък, 17:45 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Николай Тодоров Петров

9 май 2025 г., петък, 20:15 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Ботев АД

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Николай Йорданов Колев

10 май 2025 г., събота, 17:30 ч.

Спартак 1918 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Мартин Живков Богдев

10 май 2025 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Левски - ПФК Черно море

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русанов Русев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Васил Петров Минев

СН: Камен Михайлов Алексиев