Резултати, класиране и голмайстори от 31-ия кръг на Югоизточната Трета лига

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Вчера се изиграха всички срещи от 31-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерът Черноморец (Бургас) загуби като гост на Розова долина, което позволи на Спартак (Пловдив) да скъси дистанция. Ето всички резултати и голмайстори от кръга: 26 април 2025 г., събота, 17:00 ч: Спартак (Пловдив) - Димитровград (Димитровград) 1:0 1:0-Владимир Айтов (90) Секирово (Раковски) - ФК Ямбол (Ямбол) 1:1 0:1-Петър Принджев (36) 1:1-Илиян Йорданов (70) Асеновец (Асеновград) - Саяна (Хасково) 3:1 1:0- Иван Ангелов (47) 2:0-Халибрям Кърмаджъ (51) 3:0-Славчо Шоколаров (57) 3:1Владислав Узунов (81) Марица (Пловдив) - Локомотив II (Пловдив) 2:0 1:0-Олджай Алиев (63) 2:0-Олджай Алиев (67) Ботев III (Пловдив) - Гигант (Съединение) 0:1 0:1-Георги Георгиев (18) Созопол (Созопол) - ФК Свиленград (Свиленград) 1:1 0:1-Христо Христов (10) 1:1-Борислав Трендафилов (72) Загорец (Нова Загора) - Атлетик (Куклен) 2:0 1:0-Иван Петров (18) 2:0-Мариян Тонев (50) Розова долина (Казанлък) - Черноморец (Бургас) 2:1 1:0-Мартин Маринов (27) 1:1-Димо Бакалов (68) 2:1-Венцислав Иванов (70) Родопа (Смолян) - Марица (Милево) 0:0 Левски (Карлово) - Карнобат (Карнобат) 3:0 служебен Следвай ни: