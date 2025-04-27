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Резултати, класиране и голмайстори от 31-ия кръг на Югоизточната Трета лига

  • 27 апр 2025 | 16:56
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Резултати, класиране и голмайстори от 31-ия кръг на Югоизточната Трета лига

Вчера се изиграха всички срещи от 31-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерът Черноморец (Бургас) загуби като гост на Розова долина, което позволи на Спартак (Пловдив) да скъси дистанция.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

26 април 2025 г., събота, 17:00 ч:

Спартак (Пловдив) - Димитровград (Димитровград) 1:0

1:0-Владимир Айтов (90)

Секирово (Раковски) - ФК Ямбол (Ямбол) 1:1

0:1-Петър Принджев (36)

1:1-Илиян Йорданов (70)

Асеновец (Асеновград) - Саяна (Хасково) 3:1

1:0- Иван Ангелов (47)

2:0-Халибрям Кърмаджъ (51)

3:0-Славчо Шоколаров (57)

3:1Владислав Узунов (81)

Марица (Пловдив) - Локомотив II (Пловдив) 2:0

1:0-Олджай Алиев (63)

2:0-Олджай Алиев (67)

Ботев III (Пловдив) - Гигант (Съединение) 0:1

0:1-Георги Георгиев (18)

Созопол (Созопол) - ФК Свиленград (Свиленград) 1:1

0:1-Христо Христов (10)

1:1-Борислав Трендафилов (72)

Загорец (Нова Загора) - Атлетик (Куклен) 2:0

1:0-Иван Петров (18)

2:0-Мариян Тонев (50)

Розова долина (Казанлък) - Черноморец (Бургас) 2:1

1:0-Мартин Маринов (27)

1:1-Димо Бакалов (68)

2:1-Венцислав Иванов (70)

Родопа (Смолян) - Марица (Милево) 0:0

Левски (Карлово) - Карнобат (Карнобат) 3:0 служебен

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