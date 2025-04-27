Резултати, класиране и голмайстори от 31-ия кръг на Югоизточната Трета лига

Вчера се изиграха всички срещи от 31-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерът Черноморец (Бургас) загуби като гост на Розова долина, което позволи на Спартак (Пловдив) да скъси дистанция.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
26 април 2025 г., събота, 17:00 ч:
Спартак (Пловдив) - Димитровград (Димитровград) 1:0
1:0-Владимир Айтов (90)
Секирово (Раковски) - ФК Ямбол (Ямбол) 1:1
0:1-Петър Принджев (36)
1:1-Илиян Йорданов (70)
Асеновец (Асеновград) - Саяна (Хасково) 3:1
1:0- Иван Ангелов (47)
2:0-Халибрям Кърмаджъ (51)
3:0-Славчо Шоколаров (57)
3:1Владислав Узунов (81)
Марица (Пловдив) - Локомотив II (Пловдив) 2:0
1:0-Олджай Алиев (63)
2:0-Олджай Алиев (67)
Ботев III (Пловдив) - Гигант (Съединение) 0:1
0:1-Георги Георгиев (18)
Созопол (Созопол) - ФК Свиленград (Свиленград) 1:1
0:1-Христо Христов (10)
1:1-Борислав Трендафилов (72)
Загорец (Нова Загора) - Атлетик (Куклен) 2:0
1:0-Иван Петров (18)
2:0-Мариян Тонев (50)
Розова долина (Казанлък) - Черноморец (Бургас) 2:1
1:0-Мартин Маринов (27)
1:1-Димо Бакалов (68)
2:1-Венцислав Иванов (70)
Родопа (Смолян) - Марица (Милево) 0:0
Левски (Карлово) - Карнобат (Карнобат) 3:0 служебен