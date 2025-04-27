Резултати, голмайстори и класиране след 22-ия кръг на Северозапад

Днес приключи 22-рият кръг на Северозападната Трета лига. Лидерът Севлиево загуби от Локомотив (Мездра), а един мач беше отложен.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
26 април 2025 г., събота, 17:00 ч:
Севлиево (Севлиево) - Локомотив (Мездра) 0:1
0:1-Сергей Георгиев (84)
Левски 2007 (Левски) - Ком (Берковица) 2:1
1:0-Ивайло Иванов (1)
2:0-Ивайло Раденцов (45)
2:1-Ангел Цолов (70)
Бдин (Видин) - Ювентус (Малчика) 4:1
1:0-Цветомир Тодоров (30 дузпа)
2:0-Стойчо Стойков (59)
3:0-Калоян Евдокимов (74)
4:0-Мартин Николов (80)
4:1-Пламен Аспарухов (88)
Локомотив (Дряново) - Партизан (Червен бряг) 1:0
1:0-Мартин Ботев (74)
Етър II (Велико Търново) - Вихър (Славяново) 1:2
1:0-Андрей Цой (41)
1:1-Светослав Кръстев (74)
1:2-Павлин Василев (90)
Павликени (Павликени) - Янтра (Полски Тръмбеш) отложен
Академик (Свищов) – почива