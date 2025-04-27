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Резултати, голмайстори и класиране след 22-ия кръг на Северозапад

  • 27 апр 2025 | 16:45
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Резултати, голмайстори и класиране след 22-ия кръг на Северозапад

Днес приключи 22-рият кръг на Северозападната Трета лига. Лидерът Севлиево загуби от Локомотив (Мездра), а един мач беше отложен.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

26 април 2025 г., събота, 17:00 ч:

Севлиево (Севлиево) - Локомотив (Мездра) 0:1

0:1-Сергей Георгиев (84)

Левски 2007 (Левски) - Ком (Берковица) 2:1

1:0-Ивайло Иванов (1)

2:0-Ивайло Раденцов (45)

2:1-Ангел Цолов (70)

Бдин (Видин) - Ювентус (Малчика) 4:1

1:0-Цветомир Тодоров (30 дузпа)

2:0-Стойчо Стойков (59)

3:0-Калоян Евдокимов (74)

4:0-Мартин Николов (80)

4:1-Пламен Аспарухов (88)

Локомотив (Дряново) - Партизан (Червен бряг) 1:0

1:0-Мартин Ботев (74)

Етър II (Велико Търново) - Вихър (Славяново) 1:2

1:0-Андрей Цой (41)

1:1-Светослав Кръстев (74)

1:2-Павлин Василев (90)

Павликени (Павликени) - Янтра (Полски Тръмбеш) отложен

Академик (Свищов) – почива

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