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  3. Обявиха съдиите за първия плейофен кръг

Обявиха съдиите за първия плейофен кръг

  • 23 апр 2025 | 11:01
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Обявиха съдиите за първия плейофен кръг

Волен Чинков бе определен за главен арбитър на домакинството на Левски срещу Арда в първия плейофен кръг на efbet Лига. Валентин Железов ще ръководи гостуването на ЦСКА на Спартак Варна, а Георги Кабаков е главен съдия на Лудогорец - Черно море.

Всички съдийски назначения в кръга: 

 25 април 2025 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Хебър 1918
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Красимир Атанасов Атанасов    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Кристина Георгиева Георгиева    ВАР:    Мартин Живков Великов    АВАР:    Кристиян Младенов Тодоров
СН:    Ичко Лозев Лозев     

25 април 2025 г., петък, 20:00 ч.

ФК Локомотив 1929 - ФК Крумовград
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Кристиян Николов Колев
СН:    Никола Петров Джугански     

26 април 2025 г., събота, 17:30 ч.

Спартак 1918 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков    ВАР:    Димитър Димитров Димитров    АВАР:    Християна Красимирова Гутева
СН:    Атанас Петров Бозев     

26 април 2025 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Левски - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Иво Венциславов Андреев
СН:    Радан Василев Мирянов  

 27 април 2025 г., неделя, 15:15 ч.

ПФК Ботев АД - ПФК Берое - Стара Загора
ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Красен Иванов Георгиев
СН:    Станислав Георгиев Тодоров     

27 април 2025 г., неделя, 20:45 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Черно море
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Светослав Колев Енчев
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Венцислав Георгиев Митрев    АВАР:    Стоян Панталеев Арсов
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     

28 април 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС:    Любослав Бисеров Любомиров    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Красен Иванов Георгиев
СН:    Николай Йорданов Колев     

28 април 2025 г., понеделник, 20:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев Враца
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ:    Георги Димитров Давидов    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Владимир Вълков Вълков
СН:    Камен Михайлов Алексиев     

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