Холщайн Кил поднови договора на треньора

Marcel Rapp bleibt an Bord ✍🏼



Nach 126 Spielen an der Seitenlinie und dem Aufstieg in die Bundesliga in der vergangenen Saison hat unser Cheftrainer seinen Vertrag vorzeitig bis 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ verlängert.



Wir freuen uns sehr auf die kommende Zeit mit dir, Marcel! 👏🏼

