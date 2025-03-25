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Обявиха съдията за Левски - Ботев (Пд)

  • 25 март 2025 | 17:42
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Обявиха съдията за Левски - Ботев (Пд)

СК към БФС обяви съдийските наряди за 26-и кръг на efbet Лига. Двубоят между Левски и Ботев (Пловдив) е поверен на Димитър Димитров, а Локо (Пд) - Лудогорец ще бъде ръководен от Георги Гинчев.

Ето всички наряди:

28 март 2025 г., петък, 16:15 ч.
ФК Локомотив 1929 - Спартак 1918  

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Георги Пламенов Тодоров  
СН: Цветан Георгиев Георгиев    

28 март 2025 г., петък, 18:45 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК Хебър 1918  

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов  
СН: Никола Петров Джугански    

29 март 2025 г., събота, 12:15 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Крумовград  

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Иво Венциславов Андреев  
СН: Иван Захариев Вълчев    

29 март 2025 г., събота, 14:45 ч.
ПФК Черно море - ПФК Славия 1913  

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Любослав Бисеров Любомиров  
СН: Георги Крумов Виделов    

29 март 2025 г., събота, 17:15 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК ЦСКА - София ЕАД  

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Димитров Давидов  
СН: Крум Добринов Стоилов    

30 март 2025 г., неделя, 13:30 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Арда Кърджали 1924  

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Кристиян Младенов Тодоров  
СН: Цветан Кръстев Кръстев    

30 март 2025 г., неделя, 16:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Лудогорец 1945  

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Християна Красимирова Гутева  
СН: Радан Василев Мирянов    

30 март 2025 г., неделя, 18:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Ботев АД  

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Станимир Лозанов Тренчев  
СН: Валентин Желев Добрев  

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