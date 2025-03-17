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Всички победители за "Футболист на годината"

  • 17 март 2025 | 20:15
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Капитанът на националния отбор Кирил Десподов спечели за пети път приза за "Футболист на годината". Журналистическата анкета датира в своя официален вид от 1961 г. Предлагаме ви списък с всички победители през десетилетията:

Победителите за "Футболист на годината" в България:

1961: Георги Найденов (ЦСКА)
1962: Иван Колев (ЦСКА)
1963: Александър Шаламанов (Славия)
1964: Никола Котков (Локомотив София)
1965: Георги Аспарухов (Левски)
1966: Александър Шаламанов (Славия)
1967: Димитър Пенев (ЦСКА)
1968: Симеон Симеонов (Славия)
1969: Христо Бонев (Локомотив Пловдив)
1970: Стефан Аладжов (Левски)
1971: Димитър Пенев (ЦСКА)
1972: Христо Бонев (Локомотив Пловдив)
1973: Христо Бонев (Локомотив Пловдив)
1974: Кирил Ивков (Левски)
1975: Кирил Ивков (Левски)
1976: Божидар Григоров (Славия)
1977: Павел Панов (Левски)
1978: Румен Горанов (Локомотив София)
1979: Атанас Михайлов (Локомотив София)
1980: Андрей Желязков (Славия)
1981: Георги Велинов (ЦСКА)
1982: Радослав Здравков (ЦСКА)
1983: Стойчо Младенов (ЦСКА)
1984: Пламен Николов (Левски)
1985: Георги Димитров (ЦСКА)
1986: Борислав Михайлов (Левски)
1987: Николай Илиев (Левски)
1988: Любослав Пенев (ЦСКА)
1989: Христо Стоичков (ЦСКА, Барселона)
1990: Христо Стоичков (Барселона)
1991: Христо Стоичков (Барселона)
1992: Христо Стоичков (Барселона)
1993: Емил Костадинов (Порто)
1994: Христо Стоичков (Барселона)
1995: Красимир Балъков (Щутгарт)
1996: Трифон Иванов (Рапид Виена)
1997: Красимир Балъков (Щутгарт)
1998: Ивайло Йорданов (Спортинг Лисабон)
1999: Александър Александров (Левски)
2000: Георги Иванов (Левски)
2001: Георги Иванов (Левски)
2002: Димитър Бербатов (Байер Леверкузен)
2003: Стилиян Петров (Селтик)
2004: Димитър Бербатов (Байер Леверкузен)
2005: Димитър Бербатов (Байер Леверкузен)
2006: Мартин Петров (Атлетико Мадрид)
2007: Димитър Бербатов (Тотнъм)
2008: Димитър Бербатов (Манчестър Юнайтед)
2009: Димитър Бербатов (Манчестър Юнайтед)
2010: Димитър Бербатов (Манчестър Юнайтед)
2011: Николай Михайлов (Твенте)
2012: Георги Миланов (Литекс)
2013: Иван Иванов (Базел)
2014: Владислав Стоянов (Лудогорец)
2015: Ивелин Попов (Спартак Москва)
2016: Ивелин Попов (Спартак Москва)
2017: Ивелин Попов (Спартак Москва)
2018: Кирил Десподов (ЦСКА)
2019: Димитър Илиев (Локомотив Пловдив)
2020: Димитър Илиев (Локомотив Пловдив)
2021: Кирил Десподов (Лудогорец)
2022: Кирил Десподов (Лудогорец)
2023: Кирил Десподов (Лудогорец, ПАОК)
2024: Кирил Десподов (ПАОК)

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