Обявиха програмата до края на редовния сезон в efbet Лига

Спортно-техническата комисия към БФС обяви програмата за оставащите мачове до края на редовния сезон в efbet Лига. Сблсъкът между Левски и Ботев (Пловдив) от 26-ия кръг на стадион "Георги Аспарухов" е на 30 март (неделя) от 18:30 часа.
След това за "сините" предстоят срещи с ЦСКА 1948 (3 април), Берое (6 април) и Черно море (13 април).
XXVІ кръг
28.03 /петък/ Локомотив Сф - Спартак Вн 16.15
Ботев Вр - Хебър 1918 Пз 18.45
29.03 /събота/ ЦСКА 1948 - Крумовград 12.15
Черно море - Славия 14.45
Септември Сф - ЦСКА-София 17.15
30.03 /неделя/ Берое - Арда Кж 13.30
Локомотив Пд - Лудогорец 16.00
Левски - Ботев Пд 18.30
XXVІІ кръг
01.04 /вторник/ Спартак Вн - Ботев Вр 16.15
Славия - Септември Сф 18.45
02.04 /сряда/ Арда Кж - Черно море 14.15
Ботев Пд - Берое 16.45
ЦСКА-София - Локомотив Сф 19.15
03.04 /четвъртък/ Хебър 1918 Пз - Локомотив Пд 14.30
Лудогорец - Крумовград 17.00
Левски - ЦСКА 1948 19.30
XXVІІІ кръг
05.04 /събота/ Черно море - Ботев Пд 16.30
Ботев Вр - ЦСКА-София 19.00
06.04 /неделя/ Крумовград - Хебър 1918 Пз 12.15
Локомотив Сф - Славия 14.45
Берое - Левски 17.15
07.04 /понеделник/ Септември Сф - Арда Кж 15.00
Локомотив Пд - Спартак Вн 17.30
ЦСКА 1948 - Лудогорец 20.00
XXІX кръг
11.04 /петък/ Спартак Вн - Крумовград 16.30
Берое - ЦСКА 1948 19.00
12.04 /събота/ Ботев Пд - Септември Сф 14.00
ЦСКА-София - Локомотив Пд 16.30
13.04 /неделя/ Арда Кж - Локомотив Сф 15.00
Левски - Черно море 17.30
14.04 /понеделник/ Славия - Ботев Вр 17.30
Хебър 1918 Пз - Лудогорец
XXX кръг
18.04 /петък/ Локомотив Сф - Ботев Пд 14.00
Черно море - Берое 16.30
Крумовград - ЦСКА-София 19.00
19.04 /събота/ Ботев Вр - Арда Кж 14.00
Локомотив Пд - Славия 16.30
Лудогорец - Спартак Вн 19.00
21.04 /понеделник/ Септември Сф - Левски 16.30
ЦСКА 1948 - Хебър 1918 Пз