Обявиха програмата до края на редовния сезон в efbet Лига

Спортно-техническата комисия към БФС обяви програмата за оставащите мачове до края на редовния сезон в efbet Лига. Сблсъкът между Левски и Ботев (Пловдив) от 26-ия кръг на стадион "Георги Аспарухов" е на 30 март (неделя) от 18:30 часа.

След това за "сините" предстоят срещи с ЦСКА 1948 (3 април), Берое (6 април) и Черно море (13 април).

XXVІ кръг

28.03 /петък/ Локомотив Сф - Спартак Вн 16.15

Ботев Вр - Хебър 1918 Пз 18.45

29.03 /събота/ ЦСКА 1948 - Крумовград 12.15

Черно море - Славия 14.45

Септември Сф - ЦСКА-София 17.15

30.03 /неделя/ Берое - Арда Кж 13.30

Локомотив Пд - Лудогорец 16.00

Левски - Ботев Пд 18.30

XXVІІ кръг

01.04 /вторник/ Спартак Вн - Ботев Вр 16.15

Славия - Септември Сф 18.45

02.04 /сряда/ Арда Кж - Черно море 14.15

Ботев Пд - Берое 16.45

ЦСКА-София - Локомотив Сф 19.15

03.04 /четвъртък/ Хебър 1918 Пз - Локомотив Пд 14.30

Лудогорец - Крумовград 17.00

Левски - ЦСКА 1948 19.30

XXVІІІ кръг

05.04 /събота/ Черно море - Ботев Пд 16.30

Ботев Вр - ЦСКА-София 19.00

06.04 /неделя/ Крумовград - Хебър 1918 Пз 12.15

Локомотив Сф - Славия 14.45

Берое - Левски 17.15

07.04 /понеделник/ Септември Сф - Арда Кж 15.00

Локомотив Пд - Спартак Вн 17.30

ЦСКА 1948 - Лудогорец 20.00

XXІX кръг

11.04 /петък/ Спартак Вн - Крумовград 16.30

Берое - ЦСКА 1948 19.00

12.04 /събота/ Ботев Пд - Септември Сф 14.00

ЦСКА-София - Локомотив Пд 16.30

13.04 /неделя/ Арда Кж - Локомотив Сф 15.00

Левски - Черно море 17.30

14.04 /понеделник/ Славия - Ботев Вр 17.30

Хебър 1918 Пз - Лудогорец

XXX кръг

18.04 /петък/ Локомотив Сф - Ботев Пд 14.00

Черно море - Берое 16.30

Крумовград - ЦСКА-София 19.00

19.04 /събота/ Ботев Вр - Арда Кж 14.00

Локомотив Пд - Славия 16.30

Лудогорец - Спартак Вн 19.00

21.04 /понеделник/ Септември Сф - Левски 16.30

ЦСКА 1948 - Хебър 1918 Пз