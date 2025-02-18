Резултати, голмайстори и класиране след 16-ия кръг на Елитната група до 17 години

След подновяването на първенството в Елитната група до 17 години се получиха няколко интересни резултата. Ботев (Пловдив) обърна Левски на Герена, Септември победи Локо (Пловдив), Лудогорец се справи с ЦСКА 1948, а ЦСКА взе трите точки срещу Национал.
Ето всички резултати:
Първа осмица:
Лудогорец - ЦСКА 1948 4:0
1:0 Илиан Гатински (36')
2:0 Боян Иванов (40')
3:0 Максим Минков (45+1') д
4:0 Васил Иванов (75')
ЦСКА - Национал 2:0
1:0 Сами Хайдар (63')
2:0 Никола Теов (80')
Септември - Локомотив (Пловдив) 3:0
1:0 Венислав Михайлов (8')
2:0 Васил Василов (15')
3:0 Васил Василов (51')
Левски - Ботев (Пловдив) 1:2
1:0 Самуил Барабанов (5')
1:1 Самуил Цонов (43') д
1:2 Даниел Бучуков (52')
Втора осмица:
Черно море - Фратрия 1:0
1:0 Емануил Няголов (65') д
Пирин - Берое 4:0
1:0 Димитър Стойков (11')
2:0 Методи Кокалков (21')
3:0 Методи Кокалков (43')
4:0 Димитър Стойков (45')
Славия - Пловдив 2015 1:0
1:0 Димитър Генов (79')
Етър - Хебър 2:0
1:0 Димитър Тодоров Косев (76')
2:0 Даниел Деянов Балкански (89')