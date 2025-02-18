Резултати, голмайстори и класиране след 16-ия кръг на Елитната група до 17 години

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След подновяването на първенството в Елитната група до 17 години се получиха няколко интересни резултата. Ботев (Пловдив) обърна Левски на Герена, Септември победи Локо (Пловдив), Лудогорец се справи с ЦСКА 1948, а ЦСКА взе трите точки срещу Национал. Ето всички резултати: Първа осмица: Лудогорец - ЦСКА 1948 4:0

1:0 Илиан Гатински (36')

2:0 Боян Иванов (40')

3:0 Максим Минков (45+1') д

4:0 Васил Иванов (75') ЦСКА - Национал 2:0

1:0 Сами Хайдар (63')

2:0 Никола Теов (80') Септември - Локомотив (Пловдив) 3:0

1:0 Венислав Михайлов (8')

2:0 Васил Василов (15')

3:0 Васил Василов (51') Левски - Ботев (Пловдив) 1:2

1:0 Самуил Барабанов (5')

1:1 Самуил Цонов (43') д

1:2 Даниел Бучуков (52') Втора осмица: Черно море - Фратрия 1:0

1:0 Емануил Няголов (65') д Пирин - Берое 4:0

1:0 Димитър Стойков (11')

2:0 Методи Кокалков (21')

3:0 Методи Кокалков (43')

4:0 Димитър Стойков (45') Славия - Пловдив 2015 1:0

1:0 Димитър Генов (79') Етър - Хебър 2:0

1:0 Димитър Тодоров Косев (76')

2:0 Даниел Деянов Балкански (89') Следвай ни: