Резултати, голмайстори и класиране след 16-ия кръг на Елитната група до 15 години

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Лидерите в класирането на Елитната група до 15 години не допуснаха грешки в първия пролетен кръг. Левски победи като домакин Локомотив (Пловдив), Лудогорец нямаше проблеми срещу Етър, а Академик се справи със Спартак (Варна). Ето всички резултати: Първа осмица Септември - Славия 1:1

0:1 Светослав Узунов (12')

1:1 Александър Сираков (44') Лудогорец - Етър 5:0

1:0 Александър Александров (13')

2:0 Витомир Тодоров (27')

3:0 Александър Александров (40')

4:0 Александър Александров (52')

5:0 Александър Александров (63') Академик (Пловдив) - Спартак (Варна) 3:2

1:0 Кристиян Митрушев (3')

2:0 Йордан Чобанов (9')

2:1 Антонио Борисов (16')

2:2 Димитър Милчев (27')

3:2 Кристиян Митрушев (44') Левски - Локомотив (Пловдив) 3:2

1:0 Красен Крумов (22')

2:0 Красен Крумов (44')

3:0 Денислав Костов (64')

3:1 Александър Петров (78')

3:2 Николай Неделчев (80') Втора осмица: Национал - Дунав 3:0

1:0 Борис Стефанов (32')

2:0 Даниел Иванов (37')

3:0 Красимир Тютюнджиев (57') Ботев (Пловдив) - Звезденбург 1:0

1:0 Даниел Тосев (48') Черно море - Добруджа 1:1

0:1 Велислав Шопов (11')

1:1 Самуил Добрев (32') ЦСКА - Берое 5:0

1:0 Алекс Павлов (2')

2:0 Никола Илиев (8')

3:0 Никола Илиев (14')

4:0 Никола Илиев (34')

5:0 Теодор Лазаров (72') Следвай ни: