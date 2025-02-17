Резултати, голмайстори и класиране след 16-ия кръг на Елитната група до 15 години

Лидерите в класирането на Елитната група до 15 години не допуснаха грешки в първия пролетен кръг. Левски победи като домакин Локомотив (Пловдив), Лудогорец нямаше проблеми срещу Етър, а Академик се справи със Спартак (Варна).
Ето всички резултати:
Първа осмица
Септември - Славия 1:1
0:1 Светослав Узунов (12')
1:1 Александър Сираков (44')
Лудогорец - Етър 5:0
1:0 Александър Александров (13')
2:0 Витомир Тодоров (27')
3:0 Александър Александров (40')
4:0 Александър Александров (52')
5:0 Александър Александров (63')
Академик (Пловдив) - Спартак (Варна) 3:2
1:0 Кристиян Митрушев (3')
2:0 Йордан Чобанов (9')
2:1 Антонио Борисов (16')
2:2 Димитър Милчев (27')
3:2 Кристиян Митрушев (44')
Левски - Локомотив (Пловдив) 3:2
1:0 Красен Крумов (22')
2:0 Красен Крумов (44')
3:0 Денислав Костов (64')
3:1 Александър Петров (78')
3:2 Николай Неделчев (80')
Втора осмица:
Национал - Дунав 3:0
1:0 Борис Стефанов (32')
2:0 Даниел Иванов (37')
3:0 Красимир Тютюнджиев (57')
Ботев (Пловдив) - Звезденбург 1:0
1:0 Даниел Тосев (48')
Черно море - Добруджа 1:1
0:1 Велислав Шопов (11')
1:1 Самуил Добрев (32')
ЦСКА - Берое 5:0
1:0 Алекс Павлов (2')
2:0 Никола Илиев (8')
3:0 Никола Илиев (14')
4:0 Никола Илиев (34')
5:0 Теодор Лазаров (72')