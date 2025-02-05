Георги Костадинов: Радвам се, че се връщам в любимия Левски

Единственото ново попълнение на Левски до момента Георги Костадинов договори след завръщането си на "Герена". За халфа това ще бъде втори престой при "сините".

Той дойде като свободен агент, след като разтрогна с АПОЕЛ Никозия. Договорът на полузащитника е за година и половина.

„Радвам се, че се връщам в любимия Левски. Винаги се раздавам на 100%, винаги помагам на своите колеги. Много съм силен в дефанзивната част на играта“, каза Костадинов.

„Искам да печеля трофеи. Това е нещото, което така силно мечтая. Това е мое завръщане в клуба, от който тръгнах за футбола в чужбина“, сподели още халфът.