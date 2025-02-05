Обявиха съдията за дербито между Левски и Лудогорец

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за първия пролетен кръг в efbet Лига. Дербито между Левски и Лудогорец на стадион "Георги Аспарухов" ще бъде ръководено от Радослав Гидженов, докато столичният сблъсък Славия - ЦСКА е поверен на Валентин Железов.
Ето всички назначения за кръга:
7 февруари 2025 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - Спартак 1918
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Атанас Петров Бозев
8 февруари 2025 г., събота, 12:30 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Ботев Враца
ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
8 февруари 2025 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Ахмед Яшар Ахмед
8 февруари 2025 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Станимир Илков Илков
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Ичко Лозев Лозев
9 февруари 2025 г., неделя, 12:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Локомотив 1929
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Валентин Желев Добрев
9 февруари 2025 г., неделя, 14:30 ч.
ПФК Ботев АД - ФК Хебър 1918
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Георги Владимиров Игнатов
9 февруари 2025 г., неделя, 17:15 ч.
ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Иво Венциславов Андреев
СН: Никола Петров Джугански
10 февруари 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ФК Крумовград
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Владимир Вълков Вълков
СН: Цветан Кръстев Кръстев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията
Снимки: Startphoto