Обявиха съдията за дербито между Левски и Лудогорец

Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за първия пролетен кръг в efbet Лига. Дербито между Левски и Лудогорец на стадион "Георги Аспарухов" ще бъде ръководено от Радослав Гидженов, докато столичният сблъсък Славия - ЦСКА е поверен на Валентин Железов.

Ето всички назначения за кръга:

7 февруари 2025 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - Спартак 1918

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Атанас Петров Бозев

8 февруари 2025 г., събота, 12:30 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Ботев Враца

ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

8 февруари 2025 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Ахмед Яшар Ахмед

8 февруари 2025 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Станимир Илков Илков

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Ичко Лозев Лозев

9 февруари 2025 г., неделя, 12:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ФК Локомотив 1929

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Валентин Желев Добрев

9 февруари 2025 г., неделя, 14:30 ч.

ПФК Ботев АД - ФК Хебър 1918

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Георги Владимиров Игнатов

9 февруари 2025 г., неделя, 17:15 ч.

ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Иво Венциславов Андреев

СН: Никола Петров Джугански

10 февруари 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ФК Крумовград

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Владимир Вълков Вълков

СН: Цветан Кръстев Кръстев





СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията

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Снимки: Startphoto