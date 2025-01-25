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  3. Георги Петков определи топ вратаря на България в последните 40 години, каза дали е по-добър от Иванков

Георги Петков определи топ вратаря на България в последните 40 години, каза дали е по-добър от Иванков

  • 25 яну 2025 | 10:10
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Георги Петков определи топ вратаря на България в последните 40 години, каза дали е по-добър от Иванков

Легендарният вратар на Славия и Левски Георги Петков взе участие в интересна игра на Sportal.bg. Рекордьорът в българския футбол трябваше да излъчи чрез елиминиране най-добрия роден вратар в последните 40 години измежду Борислав Михайлов, Георги Велинов, Здравко Здравков, Николай Михайлов, Димитър Иванков, Илия Вълов, Пламен Николов и себе си.

Любопитно е, че Петков се падна в двойка с големия си конкурент на "Герена" между 2001 и 2005 година Димитър Иванков. Какво избра Гошо Вековен може да видите в социалните медии на Sportal.bg!

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия

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