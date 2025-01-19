Септември (София) пристигна в Турция без един от голмайсторите си

Отборът на Септември (София) пристигна в Турция и започна по план своята зимна подготовка при перфектни условия. Старши треньора Николай Митов разполага с група от 26 футболиста, като през следващата седмица към своите съотборници ще се присъедини Бертран Фурие, който остана в София с вирусно заболяване.

Септемврийци ще изиграят четири контроли на турска земя срещу:



22.01 - ОФК Белград / Сърбия

25.01 - Оболон / Украйна

29.01 - Шкупи / Северна Македония

31.01 - Ахмат Грозни / Русия

Галин Иванов има нов отбор

Група за подготвителния лагер:



Вратари: Димитър Шейтанов, Владимир Иванов, Иван Кехайов

Защитници: Кубрат Йонашчъ, Мартин Христов, Михаил Полендаков, Данаил Ластарджиев, Захари Атанасов, Георги Върбанов, Ксандро Шенк, Валантайн Озорнвафор

Полузащитници и нападатели: Асен Чандъров, Борислав Рупанов, Валентин Николов, Галин Иванов, Мартин Моран, Алфонс Амаде, Клери Сербер, Виктор Очаи, Митко Митков, Джордан Нсанг, Александър Джамов, Борислав Маринов, Виктор Тейстер, Маниумол Ачол, Никола Величковски