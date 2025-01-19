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Септември (София) пристигна в Турция без един от голмайсторите си

  • 19 яну 2025 | 11:26
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Септември (София) пристигна в Турция без един от голмайсторите си

Отборът на Септември (София) пристигна в Турция и започна по план своята зимна подготовка при перфектни условия. Старши треньора Николай Митов разполага с група от 26 футболиста, като през следващата седмица към своите съотборници ще се присъедини Бертран Фурие, който остана в София с вирусно заболяване.

Септемврийци ще изиграят четири контроли на турска земя срещу:

22.01 - ОФК Белград / Сърбия
25.01 - Оболон / Украйна
29.01 - Шкупи / Северна Македония
31.01 - Ахмат Грозни / Русия

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Група за подготвителния лагер:

Вратари: Димитър Шейтанов, Владимир Иванов, Иван Кехайов

Защитници: Кубрат Йонашчъ, Мартин Христов, Михаил Полендаков, Данаил Ластарджиев, Захари Атанасов, Георги Върбанов, Ксандро Шенк, Валантайн Озорнвафор

Полузащитници и нападатели: Асен Чандъров, Борислав Рупанов, Валентин Николов, Галин Иванов, Мартин Моран, Алфонс Амаде, Клери Сербер, Виктор Очаи, Митко Митков, Джордан Нсанг, Александър Джамов, Борислав Маринов, Виктор Тейстер, Маниумол Ачол, Никола Величковски

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