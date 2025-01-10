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Треньорът на Берое похвали Веласкес: Неговите отбори играят бърз и атакуващ футбол

  • 10 яну 2025 | 16:23
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Старши треньорът на Берое Хосу Урибе сподели хубави думи за своя сънародник Хулио Веласкес, който застана начело Левски. Според него Веласкес ще помогне на "сините", тъй като неговите отбори практикуват бърз и атакуващ футбол.

Веласкес чака отговор от ръководството на "сините"
Веласкес чака отговор от ръководството на "сините"

"Левски гледа Берое и им харесва футболът, който практикуваме. Искат да направят същия стил. Предишният треньор (б. а. Станислав Генчев) също ми харесваше, но Хулио ще им помогне. Неговите отбори играят бърз и атакуващ футбол", каза 55-годишният Урибе.

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