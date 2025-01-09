Локомотив (Пловдив) представи нов треньор

Николай Лесков официално се присъедини днес към спортно-техническия щаб на Локомотив (Пловдив). Той ще работи като кондиционен треньор, като бе лично селектиран от Душан Косич.

Николай Лесков е роден на 14.04.1996 г. в град Плевен. Той вече е натрупaл солиден опит в efbet Лига, като е работил за представителните отбори на ЦСКА 1948 и Крумовград.

Локо Пд привлече работил в Кипър, Литекс и Исландия, много млади момчета започнаха със "смърфовете"

"ПФК Локомотив Пловдив желае успех на Николай Лесков!", написаха от клуба.