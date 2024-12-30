Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. ЦСКА 1948 с още един трансфер

ЦСКА 1948 с още един трансфер

  • 30 дек 2024 | 12:01
  • 406
  • 0
ЦСКА 1948 с още един трансфер

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обяви поредния входящ трансфер на клуба. Става дума за 24-годишното крило Кристиян Андонов, който за последно беше част от Хебър.

През есенния полусезон той записа общо 11 мача за пазарджиклии, в които основно влизаше като резерва, но все пак се отчете с две асистенции. Андонов е преминал през част от юношеските формации в ЦСКА 1948, след което играе за Ботев (Ихтиман), Спортист (Своге) и Бербург.

Потвърдено: ЦСКА 1948 привлича бивш футболист на ЦСКА - София
Потвърдено: ЦСКА 1948 привлича бивш футболист на ЦСКА - София

"Успех, Майсторе!", написа Найденов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Все още няма решение от Лозана относно Кръстаич и БФС

Все още няма решение от Лозана относно Кръстаич и БФС

  • 30 дек 2024 | 11:08
  • 3615
  • 1
ЦСКА - София изкушава участник на Евро 2024 с 50 000 евро на месец

ЦСКА - София изкушава участник на Евро 2024 с 50 000 евро на месец

  • 30 дек 2024 | 10:19
  • 10757
  • 3
Локо (Сф) иска нападател на Етър

Локо (Сф) иска нападател на Етър

  • 30 дек 2024 | 09:29
  • 2731
  • 1
Бандата предложил Християн Петров на Хееренвеен

Бандата предложил Християн Петров на Хееренвеен

  • 30 дек 2024 | 09:21
  • 3171
  • 2
"Лигата на талантите" се срещна с наш талант, играещ в Австрия

"Лигата на талантите" се срещна с наш талант, играещ в Австрия

  • 30 дек 2024 | 09:00
  • 605
  • 0
"Вабанк": Колко точки ще спечели България в квалификациите за Мондиал 2026

"Вабанк": Колко точки ще спечели България в квалификациите за Мондиал 2026

  • 30 дек 2024 | 08:55
  • 8256
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров надви корав противник на старта в Бризбън

Григор Димитров надви корав противник на старта в Бризбън

  • 30 дек 2024 | 10:02
  • 22425
  • 8
Все още няма решение от Лозана относно Кръстаич и БФС

Все още няма решение от Лозана относно Кръстаич и БФС

  • 30 дек 2024 | 11:08
  • 3615
  • 1
ЦСКА - София изкушава участник на Евро 2024 с 50 000 евро на месец

ЦСКА - София изкушава участник на Евро 2024 с 50 000 евро на месец

  • 30 дек 2024 | 10:19
  • 10757
  • 3
Ето защо Милан избра Консейсао пред Алегри и Сари

Ето защо Милан избра Консейсао пред Алегри и Сари

  • 30 дек 2024 | 10:58
  • 5875
  • 0
"Вабанк": Колко точки ще спечели България в квалификациите за Мондиал 2026

"Вабанк": Колко точки ще спечели България в квалификациите за Мондиал 2026

  • 30 дек 2024 | 08:55
  • 8256
  • 6
Арне Слот: Далеч сме от добри новини за договорите на Салах и другите

Арне Слот: Далеч сме от добри новини за договорите на Салах и другите

  • 30 дек 2024 | 09:29
  • 7755
  • 4