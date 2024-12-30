ЦСКА 1948 с още един трансфер

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обяви поредния входящ трансфер на клуба. Става дума за 24-годишното крило Кристиян Андонов, който за последно беше част от Хебър.

През есенния полусезон той записа общо 11 мача за пазарджиклии, в които основно влизаше като резерва, но все пак се отчете с две асистенции. Андонов е преминал през част от юношеските формации в ЦСКА 1948, след което играе за Ботев (Ихтиман), Спортист (Своге) и Бербург.

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"Успех, Майсторе!", написа Найденов.