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Обявиха съдията на пловдивското дерби

  • 26 ное 2024 | 23:21
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Обявиха съдията на пловдивското дерби

Тази вечер станаха ясни съдийските назнамения за 17-ия кръг в efbet Лига. В най-интересния мач от кръга между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Пловдив) рефер ще бъде Радсолав Гидженов.

Битката между Ботев (Враца) и Левски е поверена на Кристиян Колев. В срещата между Хебър и ЦСКА - София пък решенията на терена ще взима Никола Попов. Димитър Димитров пък ще реферира сблъсъка между Лудогорец и Славия.

Съдийски назначения за срещите от 17-ия кръг в efbet Лига:

29 ноември, 14:30 часа

Спартак 1918 Варна - ФК ЦСКА 1948

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Мартин Живков Богдев

29 ноември, 17:00 часа

ПФК Септември София - ПФК Черно море

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Николай Георгиев Ангелов

30 ноември, 12:30 часа

ФК Локомотив 1929 софия - ПФК Берое-Стара Загора

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Валентин Желев Добрев

30 ноември, 15:00 часа

ПФК Ботев Враца - ПФК Левски

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Петър Георгиев Кузев

СН: Георги Василев Йорданов

30 ноември, 17:30 часа

ФК Хебър 1918 - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Александър Костадинов Костадинов

1 декември, 12:30 часа

ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ПФК Ботев Пловдив АД

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Живков Великов

СН: Георги Владимиров Игнатов

1 декември, 15:00 часа

ФК Крумовград - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Йордан Костадинов Иванов

1 декември, 17:30 часа

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Ахмед Яшар Ахмед

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