Резултати, голмайстори и класиране след 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига

В събота (16 ноември) се изиграха всички мачове от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерът Черноморец (Бургас) записа нов успех - този път при гостуването си на Родопа (Смолян) с 2:0. Спартак спечели пловдивския сблъсък с дублиращия отбор на Локомотив и остава на 5 точки от върха в класирането.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

16 ноември 2024 г., събота, 14:30 ч:

Ботев III (Пловдив) - Загорец (Нова Загора) 1:1

1:0-Габриел Джантов (45)

1:1-Росен Димитров (68)

Родопа (Смолян) - Черноморец (Бургас) 0:2

0:1-Живко Петков (47 дузпа)

0:2-Хидает Хюсеин (82)

Левски (Карлово) - Атлетик (Куклен) 3:0

1:0-Янко Гюзлев (3 автогол)

2:0-Ахмед Сюнетчиев (39)

3:0-Теодор Георгиев (49)

Асеновец (Асеновград) - ФК Свиленград (Свиленград) 0:2

0:1-Юлий Шекеров (15)

0:2-Юлий Шекеров (85)

Секирово (Раковски) - Гигант (Съединение) 4:1

1:0-Стефан Рабаджийски (34)

1:1-Георги Мавродиев (43)

2:1-Стефан Рабаджийски (70)

3:1-Стефан Рабаджийски (82)

4:1-Тодор Танчев (90)

Спартак (Пловдив) - Локомотив II (Пловдив) 2:0

1:0-Ариф Ферадов (27)

2:0-Владимир Айтов (63 дузпа)

ФК Ямбол (Ямбол) - Марица (Милево) 2:0

1:0-Георги Динков (3)

2:0-Янаки Панайотов (90)

Саяна (Хасково) - Карнобат (Карнобат) 3:1

1:0-Владислав Узунов (34)

2:0-Веселин Марчев (45)

2:1-Самуил Вълканов (80)

3:1-Беркай Халил (83)

Созопол (Созопол) - Димитровград (Димитровград) 1:0

1:0-Борислав Трендафилов (22)

Марица (Пловдив) - Розова долина (Казанлък) 0:0

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