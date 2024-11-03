Резултати, голмайстори и класиране след 15-ия кръг на Югоизток

Днес се изиграха останалите мачове от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидер в класирането продължава да бъде Черноморец (Бургас), който победи третия тим на Ботев (Пловдив). Втори е Спартак (Пловдив), който разгроми Карнобат с 9:0.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
2 ноември 2024 г., събота, 14:30 ч:
Загорец (Нова Загора) - Димитровград (Димитровград) 2:1
0:1-Генади Желев (51)
1:1-Пламен Иванов (61)
2:1-Мартин Стоилов (81)
Марица (Пловдив) - Атлетик (Куклен) 2:0
1:0-Даниел Спасов (35)
2:0-Олджай Алиев (39 дузпа)
Родопа (Смолян) - ФК Свиленград (Свиленград) 1:2
0:1-Юлий Шекеров (35)
0:2-Юлий Шекеров (46)
1:2-Теодор Стефанов (75)
Левски (Карлово) - Гигант (Съединение) 1:0
1:0-Пламен Колев (48)
Секирово (Раковски) - Марица (Милево) 2:0
1:0-Тодор Танчев (25)
2:0-Илиян Йорданов (75)
Спартак (Пловдив) - Карнобат (Карнобат) 9:0
1:0-Васил Василев (24)
2:0-Давор Илиев (47)
3:0-Давор Илиев (52)
4:0-Тодор Тодоров (61)
5:0-Ангел Димитров (67)
6:0-Давор Илиев (70)
7:0-Тодор Тодоров (73)
8:0-Ариф Ферадов (80)
9:0-Свилен Щерев (88)
ФК Ямбол (Ямбол) - Саяна (Хасково) 2:0
1:0-Георги Динков (38)
2:0-Мартин Маринов (76)
2 ноември 2024 г., събота, 15:30 ч:
Созопол (Созопол) - Розова долина (Казанлък) 1:2
0:1-Венцислав Иванов (15)
0:2-Венцислав Иванов (27)
1:2-Даниел Иванов (35)
3 ноември 2024 г., неделя, 14:30 ч:
Ботев III (Пловдив) - Черноморец (Бургас) 0:3
0:1-Олексей Геловани (5)
0:2-Михаил Михов (10)
0:3-Хидает Хюсеин (80)
Асеновец (Асеновград) - Локомотив II (Пловдив) 1:0
1:0-Антон Огнянов (90)