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Резултати, голмайстори и класиране след 15-ия кръг на Югоизток

  • 3 ное 2024 | 17:55
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Резултати, голмайстори и класиране след 15-ия кръг на Югоизток

Днес се изиграха останалите мачове от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидер в класирането продължава да бъде Черноморец (Бургас), който победи третия тим на Ботев (Пловдив). Втори е Спартак (Пловдив), който разгроми Карнобат с 9:0.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

2 ноември 2024 г., събота, 14:30 ч:

Загорец (Нова Загора) - Димитровград (Димитровград) 2:1

0:1-Генади Желев (51)

1:1-Пламен Иванов (61)

2:1-Мартин Стоилов (81)

Марица (Пловдив) - Атлетик (Куклен) 2:0

1:0-Даниел Спасов (35)

2:0-Олджай Алиев (39 дузпа)

Родопа (Смолян) - ФК Свиленград (Свиленград) 1:2

0:1-Юлий Шекеров (35)

0:2-Юлий Шекеров (46)

1:2-Теодор Стефанов (75)

Левски (Карлово) - Гигант (Съединение) 1:0

1:0-Пламен Колев (48)

Секирово (Раковски) - Марица (Милево) 2:0

1:0-Тодор Танчев (25)

2:0-Илиян Йорданов (75)

Спартак (Пловдив) - Карнобат (Карнобат) 9:0

1:0-Васил Василев (24)

2:0-Давор Илиев (47)

3:0-Давор Илиев (52)

4:0-Тодор Тодоров (61)

5:0-Ангел Димитров (67)

6:0-Давор Илиев (70)

7:0-Тодор Тодоров (73)

8:0-Ариф Ферадов (80)

9:0-Свилен Щерев (88)

ФК Ямбол (Ямбол) - Саяна (Хасково) 2:0

1:0-Георги Динков (38)

2:0-Мартин Маринов (76)

2 ноември 2024 г., събота, 15:30 ч:

Созопол (Созопол) - Розова долина (Казанлък) 1:2

0:1-Венцислав Иванов (15)

0:2-Венцислав Иванов (27)

1:2-Даниел Иванов (35)

3 ноември 2024 г., неделя, 14:30 ч:

Ботев III (Пловдив) - Черноморец (Бургас) 0:3

0:1-Олексей Геловани (5)

0:2-Михаил Михов (10)

0:3-Хидает Хюсеин (80)

Асеновец (Асеновград) - Локомотив II (Пловдив) 1:0

1:0-Антон Огнянов (90)

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