Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг на Югоизток

Вчера се изиграха всички мачове от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерът Черноморец (Бургас) постигна нова победа и остава на върха. Вторият ФК Ямбол допусна загуба с 0:3 като гост от третия Спартак (Пловдив) и така битката за първото място става ожесточена.
Ето всички резултати и голмайстори:
19 октомври 2024 г., събота, 13:00 ч:
Родопа (Смолян) - Локомотив II (Пловдив) 1:3
1:0-Теодор Стефанов (25 дузпа)
1:1-Божидар Костадинов (35)
1:2-Аксел Велев (78)
1:2-Александър Александров (87)
19 октомври 2024 г., събота, 16:00 ч:
Загорец (Нова Загора) - Черноморец (Бургас) 1:4
0:1-Живко Петков (28 дузпа)
1:1-Мариян Тонев (43)
1:2-Живко Петков (48)
1:3-Петър Генчев (50)
1:4-Живко Петков (84)
Ботев III (Пловдив) - ФК Свиленград (Свиленград) 2:2
1:0-Александър Карталов (20 секунда)
1:1-Емилиян Зотев (15 минута)
2:1-Александър Карталов (56)
2:2-Емилиян Зотев (71)
Марица (Пловдив) - Гигант (Съединение) 0:3
0:1-Аурел Мусай (50)
0:2-Здравко Жилов (58)
0:3-Ангел Рахов (63)
Левски (Карлово) - Марица (Милево) 2:0
1:0-Пламен Колев (38)
2:0-Ивелин Иванов (84)
Асеновец (Асеновград) - Карнобат (Карнобат) 3:1
1:0-Венцислав Белчев (28)
1:1-Самуил Вълканов (60)
2:1-Венцислав Белчев (78)
3:1-Нерджиб Неджиб (86)
Секирово (Раковски) - Саяна (Хасково) 2:2
0:1-Веселин Марчев (3 дузпа)
0:2-Веселин Марчев (20)
1:2-Илиян Йорданов (65)
2:2-Илиян Йорданов (75 дузпа)
Спартак (Пловдив) - ФК Ямбол (Ямбол) 3:0
1:0-Свилен Щерев (20 дузпа)
2:0-Ариф Ферадов (58)
3:0-Свилен Щерев (70)
Созопол (Созопол) - Атлетик (Куклен) 1:1
1:0-Валентин Иванов (62)
1:1-Георги Даскалски (85)
Розова долина (Казанлък) - Димитровград (Димитровград) 0:0