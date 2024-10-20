Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг на Югоизток

Вчера се изиграха всички мачове от 13-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Лидерът Черноморец (Бургас) постигна нова победа и остава на върха. Вторият ФК Ямбол допусна загуба с 0:3 като гост от третия Спартак (Пловдив) и така битката за първото място става ожесточена.

Ето всички резултати и голмайстори:

19 октомври 2024 г., събота, 13:00 ч:

Родопа (Смолян) - Локомотив II (Пловдив) 1:3

1:0-Теодор Стефанов (25 дузпа)

1:1-Божидар Костадинов (35)

1:2-Аксел Велев (78)

1:2-Александър Александров (87)



19 октомври 2024 г., събота, 16:00 ч:

Загорец (Нова Загора) - Черноморец (Бургас) 1:4

0:1-Живко Петков (28 дузпа)

1:1-Мариян Тонев (43)

1:2-Живко Петков (48)

1:3-Петър Генчев (50)

1:4-Живко Петков (84)

Ботев III (Пловдив) - ФК Свиленград (Свиленград) 2:2

1:0-Александър Карталов (20 секунда)

1:1-Емилиян Зотев (15 минута)

2:1-Александър Карталов (56)

2:2-Емилиян Зотев (71)

Марица (Пловдив) - Гигант (Съединение) 0:3

0:1-Аурел Мусай (50)

0:2-Здравко Жилов (58)

0:3-Ангел Рахов (63)

Левски (Карлово) - Марица (Милево) 2:0

1:0-Пламен Колев (38)

2:0-Ивелин Иванов (84)

Асеновец (Асеновград) - Карнобат (Карнобат) 3:1

1:0-Венцислав Белчев (28)

1:1-Самуил Вълканов (60)

2:1-Венцислав Белчев (78)

3:1-Нерджиб Неджиб (86)

Секирово (Раковски) - Саяна (Хасково) 2:2

0:1-Веселин Марчев (3 дузпа)

0:2-Веселин Марчев (20)

1:2-Илиян Йорданов (65)

2:2-Илиян Йорданов (75 дузпа)

Спартак (Пловдив) - ФК Ямбол (Ямбол) 3:0

1:0-Свилен Щерев (20 дузпа)

2:0-Ариф Ферадов (58)

3:0-Свилен Щерев (70)

Созопол (Созопол) - Атлетик (Куклен) 1:1

1:0-Валентин Иванов (62)

1:1-Георги Даскалски (85)

Розова долина (Казанлък) - Димитровград (Димитровград) 0:0