Локомотив (София) 0:0 Крумовград

Локомотив (София) и Крумовград играят един срещу друг в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига. Резултатът към момента е 0:0.

Първата добра възможност се откри в 9-ата минута, когато недобре отиграна топка дойде удобна на Матеус Соуса, който овладя с глава и стреля от въздуха от удобна позиция в наказателното поле. В последния момент обаче Диме Димов успя да блокира удара и да предотврати опасност пред Любенов.

ЛОКОМОТИВ 0:0 КРУМОВГРАД

Стартови състави:

Локомотив: 24. Александър Любенов, 12. Бруно Франко, 31. Красимир Станоев, 4. Диме Димов, 26. Мамаду Диара, 13. Селсо Рапосо, 3. Нтоналнто Атска, 11. Анисе Бру, 8. Симеон Славчев, 29. Анте Аралица, 44. Мики Орачев;

Крумовград: 1. Янко Георгиев, 5. Матей Шимич, 24. Лазар Марин, 44. Божидар Кацаров, 7. Момчил Цветанов, 2. Джуниет Али, 25. Станислав Работов, 13. Диего Рапосо, 10. Серкан Юсеин, 9. Рафаел Фуртадо, 70. Матеус Соуса.