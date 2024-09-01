Резултати и голмайстори в Югоизточна Трета лига

В събота се изиграха втората порция мачове от 5-ия кръг в Югоизточната Трета лига. Получиха се и някои интересни резултати.
Югоизточна Трета лига – резултати и голмайстори – V кръг
30 август 2024 г., петък, 18:00 ч:
Гигант (Съединение) - Димитровград (Димитровград) 3:1
0:1-Димитър Алексиев (25)
1:1- (43 автогол)
2:1-Агоп Копчиян (58)
3:1-Георги Мавродиев (78)
ФК Свиленград (Свиленград) - Локомотив II (Пловдив) 1:3
1:0-Ерик Почански (6)
1:1-Мерт Салим (40)
1:2-Даниел Маджаров (87)
1:3-Веселин Празов (90)
30 август 2024 г., петък, 19:00 ч:
Созопол (Созопол) - Спартак (Пловдив) 0:2
0:1-Тодор Тодоров (18)
0:2-Венцислав Гюзелев (32)
31 август 2024 г., събота, 18:00 ч:
Атлетик (Куклен) - Марица (Милево) 3:3
1:0-Алекс Колев (20)
2:0-Мирослав Манев (34)
2:1-Теодор Андреев (52)
2:2-Теодор Андреев (60)
3:2-Борислав Хаджиев (69)
3:3-Радослав Влашев (75)
Черноморец (Бургас) - Карнобат (Карнобат) 7:0
1:0-Живко Петков (20)
2:0-Живко Петков (31)
3:0-Станислав Маламов (39)
4:0-Живко Петков (53)
5:0-Михаил Михов (62)
6:0-Хидает Хюсеин (71)
7:0-Тодор Чаворски (75 дузпа)
Розова долина (Казанлък) - Саяна (Хасково) 1:2
0:1-Теодор Димитров (12)
0:2-Владислав Узунов (28)
1:2-Йордан Желев (45)
Загорец (Нова Загора) - ФК Ямбол (Ямбол) 1:3
0:1-Иван Иванов (41)
0:2-Алтин Клаики (78)
0:3-Петър Принджев (80)
1:3- Мариян Тонев (88)
Ботев III (Пловдив) - Секирово (Раковски) 1:1
1:0-Станислав Тодоров (24)
1:1-Пламен Айлов (90)
Марица (Пловдив) - Асеновец (Асеновград) 3:1
1:0-Георги Трифонов (31)
2:0-Наско Христев (77)
3:0-Димитър Пройчев (88)
3:1-Иляз Билял (90)
Родопа (Смолян) - Левски (Карлово) 2:2
0:1-Ивелин Илиев (9)
0:2-Ивелин Илиев (52)
1:2-Денис Кехайов (61)
2:2-Теодор Стефанов (90)
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