Резултати и голмайстори в Югоизточна Трета лига

В събота се изиграха втората порция мачове от 5-ия кръг в Югоизточната Трета лига. Получиха се и някои интересни резултати.

Югоизточна Трета лига – резултати и голмайстори – V кръг

30 август 2024 г., петък, 18:00 ч:

Гигант (Съединение) - Димитровград (Димитровград) 3:1

0:1-Димитър Алексиев (25)

1:1- (43 автогол)

2:1-Агоп Копчиян (58)

3:1-Георги Мавродиев (78)

ФК Свиленград (Свиленград) - Локомотив II (Пловдив) 1:3

1:0-Ерик Почански (6)

1:1-Мерт Салим (40)

1:2-Даниел Маджаров (87)

1:3-Веселин Празов (90)

30 август 2024 г., петък, 19:00 ч:

Созопол (Созопол) - Спартак (Пловдив) 0:2

0:1-Тодор Тодоров (18)

0:2-Венцислав Гюзелев (32)

31 август 2024 г., събота, 18:00 ч:

Атлетик (Куклен) - Марица (Милево) 3:3

1:0-Алекс Колев (20)

2:0-Мирослав Манев (34)

2:1-Теодор Андреев (52)

2:2-Теодор Андреев (60)

3:2-Борислав Хаджиев (69)

3:3-Радослав Влашев (75)

Черноморец (Бургас) - Карнобат (Карнобат) 7:0

1:0-Живко Петков (20)

2:0-Живко Петков (31)

3:0-Станислав Маламов (39)

4:0-Живко Петков (53)

5:0-Михаил Михов (62)

6:0-Хидает Хюсеин (71)

7:0-Тодор Чаворски (75 дузпа)

Розова долина (Казанлък) - Саяна (Хасково) 1:2

0:1-Теодор Димитров (12)

0:2-Владислав Узунов (28)

1:2-Йордан Желев (45)

Загорец (Нова Загора) - ФК Ямбол (Ямбол) 1:3

0:1-Иван Иванов (41)

0:2-Алтин Клаики (78)

0:3-Петър Принджев (80)

1:3- Мариян Тонев (88)

Ботев III (Пловдив) - Секирово (Раковски) 1:1

1:0-Станислав Тодоров (24)

1:1-Пламен Айлов (90)

Марица (Пловдив) - Асеновец (Асеновград) 3:1

1:0-Георги Трифонов (31)

2:0-Наско Христев (77)

3:0-Димитър Пройчев (88)

3:1-Иляз Билял (90)

Родопа (Смолян) - Левски (Карлово) 2:2

0:1-Ивелин Илиев (9)

0:2-Ивелин Илиев (52)

1:2-Денис Кехайов (61)

2:2-Теодор Стефанов (90)

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