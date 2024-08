Легенди и суперзвезди ще уважат Горан Драгич в бенефиса му

The lineup for Goran Dragic's farewell event is looking CRAZY 🤯⭐️



🇨🇦 Steve Nash

🇸🇮 Luka Doncic

🇷🇸 Nikola Jokic

🇩🇪 Dirk Nowitzki

🇷🇸 Bogdan Bogdanovic

🇦🇷 Luis Scola

🇷🇸 Dejan Bodiroga

🇷🇸 Predrag Danilovic

🇲🇪 Nikola Vucevic

🇸🇮 Rasho Nesterovic

🇷🇸 Aleksandar Djordjevic pic.twitter.com/bmvqixcsAv